Vikarierande psykolog | Tiohundra

Är du legitimerad psykolog och vill göra skillnad för barn, ungdomar och deras familjer?Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
En av våra psykologer har gått på föräldraledighet och vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar i Norrtälje med specialiserad barnpsykiatri, initialt på ett vikariat med möjlighet till förlängning.
BUP-mottagningen i Norrtälje arbetar enligt standardiserade vårdprocesser i team enligt Regionens processkartor. För dig som psykolog på BUP arbetar du med barnpsykiatriska bedömningar tillsammans med våra läkare. Du kommer arbeta med KBT-behandling individuellt och möjligen också i grupp för barn och unga i åldern 6-17 år.
Det kan vara aktuellt att vara en del av vårt utredningsteam och genomföra neuropsykiatriska utredningar Tjänsten innefattar både bedömnings- och behandlingsarbete.
Du förväntas kunna arbeta med ett brett spektrum av psykiatriska problem i linje med vad specialiserad barn- och ungdomspsykiatri innebär. Du förväntas vidare kunna ta dig an patienter med komplex problematik, arbeta i team med dina nya kollegor och samverka med vårdgrannar.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Barnpsykiatrisk bedömning
Individuell psykologisk behandling av komplexa tillstånd
Utifrån intresse och erfarenhet arbeta med gruppbehandlingar så som psykoedukation för barn och deras vårdnadshavare avseende depression och ångest, men också psykoterapeutisk behandling i grupp samt neuropsykiatriska utredningar
Om vårt erbjudande:
BUP Norrtälje är en del av Familjens hus inom Tiohundra, där vi samverkar med bland annat MVC, BVC, Barnhabilitering och Samtalsmottagningen. Vi arbetar tvärprofessionellt med fokus på flexibilitet, nytänkande och kompetensutveckling. Distansarbete är möjligt några dagar per månad, även under bussresanom du pendlar.
Vi har infört standardiserade vårdprocesser och "En väg in" - ett samarbete med första linjens psykiatri där egenanmälan är möjlig. Handledning erbjuds inom KBT och trauma via BUP:s Traumaenhet. Vi har regelbundna behandlingskonferenser och tvärprofessionell handledning i teamet.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad psykolog
Ha ett intresse av barn- och ungdomspsykiatri
Lämna utdrag från belastningsregistret
Det är meriterande om du också har:
Specialistutbildning
Steg 2 i KBT
Tidigare erfarenhet av arbete på BUP
Lokal förankring
Du har ett strukturerat arbetssätt, är pedagogisk, flexibel och ansvarstagande. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
BUP Norrtälje är en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska problem hos barn och unga 0-17 år. Mottagningen består av två delar. Dels Kärnan, som är en specialiserad småbarnsenhet för barn i åldern 0-5 år och deras föräldrar samt för gravida med riskfaktorer som kan påverka det blivande föräldraskapet.
Dels BUP-mottagningen som tar emot barn och unga mellan 6-17 år och deras familjer i behov av specialistpsykiatriska insatser.
Sammantaget är vi cirka 40 personer med olika yrkesbakgrund såsom administratörer, barnpsykiatriker, kuratorer, medicinska sekreterare, psykologer, psykoterapeuter, PTP-psykologer, sjuksköterskor och specialpedagog.
Vården som erbjuds är såväl i form av medicinsk bedömning och behandling som psykologisk bedömning och behandling. Neuropsykiatriska utredningar är också en betydande del av vårdutbudet.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
