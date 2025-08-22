Vikarierande planeringsstrateg
2025-08-22
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Omsorgsförvaltningen har i uppdrag från omsorgsnämnden att säkerställa en vård och omsorg i framkant. En av de största utmaningarna vi står inför handlar om att kunna möta framtida förändrade behov av omsorg. En viktig del i detta är attraktiva boenden för våra kunder och ändamålsenliga verksamhetslokaler som är hållbara över tid. Vill du vara med och forma framtidens omsorg? Nu söker vi en vikarie till den strategiska rollen som planeringsstrateg en viktig länk i utvecklingen av hållbara och moderna omsorgsmiljöer.
Din placering är på planeringsenheten. Vi är ett engagerat gäng där var och en har sin specialistkompetens och arbetar övergripande mot förvaltningens verksamheter. Många av oss arbetar med utveckling på olika sätt. Du kommer ingå i ett framväxande lokalförsörjningsteam där du tillsammans med en kollega arbetar med utvecklingen av förvaltningens samlade strategiska lokalförsörjningsarbete. Ytterligare en kollega arbetar med de operativa lokalfrågorna samt risk- och säkerhet.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med den strategiska långsiktiga planen för äldreomsorgens lokalbehov och större investeringar. Du stöttar verksamheten i kartläggning och planering av sina lokalbehov samt initierar och driver projekt (tillsammans med andra kommunfunktioner) genom de tidiga faserna av byggprocessen så som behovsbeskrivningar, förstudier, rumsfunktionsprogram och projektering. Du är verksamhetens representant i bygg- och investeringsprocesser och utgör bryggan mellan verksamhetens behov och projektets utförare samt tekniska representanter. Din förmåga att växla mellan kommunperspektiv och verksamhetsperspektiv är avgörande då du i din roll balanserar många och stora verksamhetsbehov tillsammans med de ekonomiska perspektiven.
Under 2026 pågår också minst två större renoveringsprojekt i vilka din roll blir att stötta pågående verksamhet i samarbetet med entreprenör.
Under 2026 kommer flera projekteringar, förstudier och byggprojekt att pågå i verksamheten, som du kommer vara avgörande i samordningen av. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av byggprocesser och byggprojektledning. Samtidigt är din förståelse för äldreomsorgens verksamhet och behov avgörande och du sporras av att förena verksamhetsperspektivet med byggprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att engagera och leda, men även har förmåga att skapa goda relationer och arbeta i team både internt och externt. Du har en stor nyfikenhet och förmåga att hantera och samla olika, ibland motstridiga behov och idéer. Givetvis är du strategisk för att förverkliga organisationens mål och nå goda resultat. Du har analytisk förmåga med ett långsiktigt- och helhetsperspektiv. Vidare är du en person med förmåga att planera, utvärdera och prioritera. Samtidigt trivs du väl med att själv identifiera behov och arbetsuppgifter samt hitta lämpliga arbetssätt. Naturligtvis hanterar du digitala verktyg utan svårigheter som redskap för att söka information, analysera, kommunicera, presentera, dokumentera samt rapportera.
Du har lätt för att identifiera samt utveckla positiva och gränsöverskridande visioner och planer. Rollen kräver att du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Du har förmågan att följa instruktioner och hålla dig till procedurer, lagstadgade krav och policys, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Samtidigt trivs du väl med att själv identifiera behov och arbetsuppgifter samt hitta lämpliga arbetssätt. Givetvis är du bra på att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant och lämplig för området. Det är meriterande om du har projektutbildning. Vi vill att du har erfarenhet av att leda projekt och utvecklingsarbete samt förståelse om byggprocessen. Det är också en fördel om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation. Då arbetet innehåller mycket kommunikation och dokumentation krävs det att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Givetvis har du även mycket goda kunskaper i Office-paketet. Du som söker till oss har B-körkort så att du kan ta dig runt i vår kommun vid behov.
ÖVRIGT
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer alternativt lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.
