Vikarierande personlig assistent
2025-09-15
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, LSS i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper. Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån genomförandeplanen som är upprättad för att tillgodose brukarens behov och beslut. Arbetet omfattar personlig och viss medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar. Delegerad sjukvård kan också förekomma.
Arbetet utförs i brukarens hem där hen bor tillsammans med sin familj eller på annan plats där brukaren vistas. Detta innebär ett nära samarbete med familjen. Det finns djur i hemmet.
En stor del av ditt arbete är att planera och samordna brukarens dagliga aktiviteter, du kommer också att vara stöd vid fritidsaktiviteter såsom ridning och stallaktiviteter. Arbetstiderna är mestadels kvällstid men det förekommer även dagtid och helgjobb. Kvalifikationer
Du har en för arbetet godkänd gymnasial utbildning som undersköterskeutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande.
En del av arbetet är att följa med på fritidsaktiviteter och i det här fallet behöver du kunna delta i stallmiljö vid hästridning.
Vi söker dig som driver ditt arbete vidare och tar ansvar för din uppgift. Du har en god samarbetsförmåga och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har också en förmåga att sätta dig in någon annans perspektiv och anpassar sättet du förmedlar ditt budskap till olika personer.
Du uppvisar personlig mognad, är ansvarstagande och har ett förhållningssätt som värnar om brukarens integritet och självbestämmande. Vissa arbetsmoment kan innehålla lyft och förflyttningar vilket kräver en fysik som klarar detta.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om en god kommunikation med brukaren och dess familj samt dokumentation så krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera, schemalägga och föra mailkonversationer är ett krav. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi inom Avesta Kommun månar om våra anställda. Alla kommunens vikarier har tillgång till personalgym och upp till 12 fria bad i kommunens badhus.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
Avesta kommun, LSS Kontakt
Enhetschef
Efwa Gylfe efwa.gylfe@avesta.se 0226-645348 Jobbnummer
9508404