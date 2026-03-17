Vikarierande mattelärare till VBU (flera orter)
2026-03-17
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Smedjebacken
Under läsåret 2026-2027 har vi behov av en vikarierande matematiklärare på heltid (100%). I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik på Smedenskolan (matematik nivå 1 kopplat till yrkesprogram). Du kommer även vara resurs i klasser som kan vara både på Högbergsskolan i Ludvika och Malmenskolan i Grängesberg. Elevernas behov kommer styra din placering utöver Smedenskolan.
Tillsammans med andra matematiklärare, ämneslärare och elevhälsans professioner bidrar du med att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i sina studier. Du skapar trygghet och trivsel på skolan och i ditt klassrum genom tillitsfulla relationer som bidrar till elevernas motivation och personliga utveckling.
Du undervisar i matematik på Smedenskolan (matematik nivå 1). Du stöttar eleverna i gymnasiematematik på andra nationella gymnasieprogram tillsammans med ordinarie matematiklärare. Du kan komma att ansvara för omläsning, stödpass eller särskild undervisning för elever som saknar godkänt betyg i matematik från grundskolan (IMV-elever).
Tjänsten är ett vikariat på ett läsår. Du kommer att ingå i ett kompetent ämneslag med engagerade kollegor och tillhöra Smeden som skolenhet. Som lärare på VBU står du för ett ledarskap som utmanar eleverna och skapar förtroendefulla relationer med hög delaktighet.
Du har adekvat utbildning och erfarenhet som matematiklärare. I första hand söker vi dig som är legitimerad matematiklärare för gymnasiet. Vidare har du god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika digitala plattformar. En förutsättning för att kunna trivas hos oss är att du, på samma sätt som vi, tror på att det går att skapa en av Sveriges bästa skolor och arbetsplatser genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt. Du har
• Ett stort intresse för att motivera och engagera elever
• En vilja att skapa bra förutsättningar för elever att nå sina mål
• En god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av att undervisa
• Erfarenhet och/eller utbildning i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 250 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida www.vbu.se
. Som anställd har du generösa friskvårdsförmåner vad gäller fri tillgång till gym, möjlighet att välja friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Tjänsten är ett heltidsvikariat på ett läsår med start från augusti 2026, sluttid juni 2027. Vi begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Din ansökan är allmän handling och vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer information om skolenheten och uppdraget får du under rekryteringsprocessen.
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Förutom personligt brev och CV; bifoga lärarlegitimation och eventuella andra relevanta examensbevis. Sista ansökningsdag är den 2026-04-05. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Kontakt
Mariella Andersson
Verksamhetschef gymnasiet
0240-86792 Mariella.andersson@vbu.ludvika.se
Sveriges Lärare
Maria Berg
0240-667703maria.berg@vbu.ludvika.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
