Vikarierande legitimerad psykolog till Skolfam
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2026-06-09
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Skolfam är en samverkansmodell mellan skola och socialtjänst kring familjehemsplacerade barns skolgång. Det operativa arbetet har sin bas i ett tvärprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Skolfam syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsning på goda utbildningsresultat. Ditt uppdrag blir att bidra med din psykologiska kompetens i teamet. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att genomföra psykologiska tester, handleda personal samt tillsammans med specialpedagogen, barnsekreterare och familjehemssekreterare planera och följa upp insatserna för det enskilda barnet.
Skolfam har en nationell spridning och antalet kommuner som använder sig av Skolfam-modellen ökar. Dessa kommuner bildar nätverk, som träffas både inom och över professionsgränserna några gånger per år. Trollhättan tillhör region Väst och teamet erbjuds regelbunden handledning tillsammans med andra team i Göteborg.
Arbetsmodellen är manualbaserad och du kan få mer information på www.skolfam.seDina arbetsuppgifter
Du och din kollega, specialpedagogen i teamet, kommer att organisatoriskt tillhöra Utbildningsförvaltningen/Elevstöd. I vardagen kommer ni dock att samarbeta med Familjehemsenheten inom Socialtjänsten samt de familjehemsplacerade barnens hemskolor. Familjehemsenheten är en enhet inom Område Familjestöd på Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Vill du ha ett spännande, utvecklande och inspirerande arbete med stor självständighet och med en unik möjlighet att följa barnet över tid? I så fall har du chansen nu!Kvalifikationer
Vi söker dig som;
• Är legitimerad psykolog med erfarenhet av att arbeta med barn, gärna i skolans värld.
• Har god kännedom om testinstrument och erfarenhet av att möte barn i testsituationer
• Har en god analytisk förmåga.
• Har ett förhållningssätt som är inriktat på att söka styrkor och resurser hos individen.
• Kan betona individens möjligheter till utveckling i såväl skolarbete som beteende och samspel.
• Har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att handleda pedagoger.
• Är lösningsfokuserad och ser möjligheter istället för hinder och framförallt ser möjligheter i ett gemensamt arbete över professionsgränserna.
• Kan tänka dig att arbeta med flexibla arbetstider och har körkort.
Arbetet förutsätter god förmåga att strukturera och avgränsa arbetsuppgifter samt förmåga att samverka med olika professioner. Vi värdesätter livserfarenhet och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsinformation
Visstid 100% med tillträde 24 augusti eller enligt överenskommelse.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Anställningsintervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Enhetschef Elevstöd
Annika Holmlund 0520-497255 Jobbnummer
9955947