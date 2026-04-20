Vikarierande koordinator på Hjärterum
2026-04-20
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 50-talet bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund genom ett 30-tal olika verksamheter. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför - där alla människor kan leva ett värdigt liv.
Nu söker vi dig som vill vikariera som verksamhetskoordinator på Hjärterum och tillsammans med oss bidra till vår vision; ett värdigt liv för alla!
Om Hjärterum
Allt fler människor i Göteborg saknar idag en fast punkt i tillvaron. För många präglas vardagen av korttidsboenden, osäkra kontrakt och tillfälliga lösningar. Hjärterum arbetar för att förändra detta.
Genom att identifiera och ta tillvara på outnyttjade ytor - som vindar, källare, Attefallshus eller delar av bostäder - skapar vi nya möjligheter till trygga hem. Vi samarbetar med privatpersoner, fastighetsägare och företag för att omvandla kvadratmeter till fungerande bostäder.
Verksamheten bygger på att matcha rätt person med rätt boende, där både hyresgästens behov och hyresvärdens förutsättningar tas i beaktande. På så sätt skapas hållbara boendelösningar som fungerar över tid.
Hjärterum riktar sig främst till personer i strukturell hemlöshet samt personer som anvisats till Göteborg via massflyktsdirektivet från Ukraina. Utöver att förmedla bostäder arbetar vi även relationsskapande och stödjande - både gentemot hyresgäster och hyresvärdar - för att skapa trygghet, stabilitet och långsiktighet.
Verksamheten består av två verksamhetskoordinatorer och en enhetschef. Vi arbetar nära Göteborgs Stad och andra samhällsaktörer, och är en del av ett större sammanhang där vi tillsammans bidrar till att minska hemlöshet och öka inkludering i samhället.
Som verksamhetskoordinator arbetar du både operativt och relationsskapande. Du har en central roll i att skapa hållbara boendelösningar genom att matcha hyresgäster med bostäder, bygga relationer med hyresvärdar och stötta människor i social utsatthet.Dina arbetsuppgifter
• Matcha hyresgäster med bostäder - Skapa och upprätthålla relationer med hyresvärdar - Identifiera och kontakta nya potentiella hyresvärdar - Följa upp hyresgäster och säkerställa fungerande boenden - Samverka med Göteborgs Stad, myndigheter och ideella organisationer - Administrativt arbete och dokumentation - Iordningställa bostäder inför in- och utflytt - Bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som tror på möten i ögonhöjd och varje människas rätt till ett värdigt liv. Du har: - Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete alternativt minst 5 års relevant arbetserfarenhet. - Minst 2 års erfarenhet av socialt arbete - Erfarenhet av serviceyrke - God datorvana, Office 365 - Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. - B-körkort - Du är flexibel, självgående och strukturerad. Du har ett starkt relationsskapande förhållningssätt och möter människor med värme, lyhördhet och respekt.
Meriterande - Kunskap om hyreslagen och socialtjänstlagen - Erfarenhet av bostadsförmedling
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Vikariat - Omfattning: 75 % - Arbetstid: måndag-fredag, dagtid - Tillträde: Snarast till 2027-03-31 - Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar Visions kollektivavtal "Hälsa, vård och övrig omsorg". - Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista dag att ansöka är 10 maj
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att våra medarbetare ska må bra! Du kommer till en varm prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor där värdegrunden är central och genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för. Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag på 3000kr per år och heltid samt psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Arash Mansouri
Tillsammans gör vi skillnad! raddningsmissionen.se Så ansöker du
