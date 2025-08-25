Vikarierande HR-generalist vid 3.sjöstridsflottiljen
2025-08-25
Om 3.sjöstridsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband som utbildar, upprätthåller beredskap och genomför insatser med i förbandet ingående fartyg och landbaserade enheter. Som HR-generalist tillhör du Personalsektionen, som är en del av Planeringsavdelningen vid 3.sjöstridsflottiljens stab. Inom staben arbetar cirka 40 medarbetare, både militär och civil personal i olika åldrar. Flottiljstabens övergripande uppgift är att utgöra lednings- och beslutsstöd till flottiljchefen samt stödja de ingående förbandsdelarna, där personalsektionen har som uppgift att stödja inom områden som lönebildning, bemanningsplanering och rekrytering samt utvecklar rutiner och processer inom personal-/HR-funktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist hos oss kommer du arbeta operativt och ge ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare. Dina arbetsuppgifter kommer sträcka sig över hela HR-området och innefattar bland annat rekrytering, intervjuer, kompetensutveckling, personalekonomi och personalprocesser inom förbandet.
Befattningen innebär handläggning och ansvar i flertal HR-administrativa uppgifter och du kommer självständigt och tillsammans med HR-chef att handlägga och driva olika frågor och ärenden inom HR-området. Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå inom personal/HR eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att utrycka sig i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office 365 (främst Excel och Word)
Meriterande kompetenser
• Erfarenhet av annat arbete eller annan tjänstgöring i Försvarsmakten
• Tidigare arbete i PRIO/SAP
• Erfarenhet av operativt HR-arbete Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg i din arbetsroll. Du är en kommunikativ person med god förmåga att skapa förtroendegivande relationer som gör att du kan coacha och samarbeta med både medarbetare och chefer. Som person är du lyhörd, flexibel och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du trivs i en bred roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande. Du känner dig bekväm med att arbeta självständigt och tar initiativ att driva arbetet framåt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat tom 2026-10-31 med möjlighet till förlängning. Önskvärt startdatum är 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Heltid (40 tim/v)
Arbetsort: Karlskrona, resor förekommer i tjänsten
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Information om befattningen:
Anne-Lie Ringbult 070-886 79 49
Information om rekryteringsprocessen:
Nina Simón 072-395 37 95
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Jonas Rydmarker
Samtliga nås via FM växel 010 82-85 000
Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-07
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.
Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
