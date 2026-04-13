Vikarierande HR-administratör
Halmstads Kommun / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-04-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Vi söker en självgående och driven HR administratör som vill medverka och stärka vårt team under en av våra medarbetares föräldraledighet. Du kommer till en arbetsgrupp där vi har ett nära samarbete, är måna om varandra och har starkt fokus på vårt uppdrag och dem vi stöttar. Vårt interna samarbete är en viktig framgångsfaktor för att vi ska nå våra gemensamma mål samtidigt som det främjar en yrkesmässig utveckling i det dagliga arbetet.
Som HR-administratör är du själv i din roll och du arbetar stöttande i flertalet HR-processer och bidrar med systemkunskap, struktur, dokumentation och kvalitet i Hemvårdsförvaltningen. Exempel på detta är att hålla koll på våra LAS-listor och hantera tillsättning av vikariat och särskilda visstidsanställningar. Du ansvarar även för vår praktiksamordning, där du ser till att våra undersköterskor får sina APL-placeringar i verksamheterna på ett smidigt och kvalitetssäkrat sätt.
Du kommer också ha en central roll i administrationen vid våra rekryteringsprocesser, från att göra en annons till viss referenstagning. Andra exempel där du stöttar är i förbindelse med anställning och introduktion samt med kursadministration.
Din roll är en utvecklingsresa där dina kompetenser växer i takt med att du blir mer involverad i olika HR-processer. Du förväntas vara delaktig i arbetet med att implementera en ny HR-plattform samt medverka i arbetet med att effektivisera HR-arbetet, med målet att vi i slutändan inte längre ska ha någon traditionell HR-administration kvar.
Tjänsten är placerad på vårt kontor på Södra vägen 5. Kvalifikationer
Du har en kandidatexamen eller motsvarande inom arbetsvetenskap med en tydlig teoretisk grund inom arbetsrätt.
Du har arbetslivserfarenhet inom HR-området och arbetat med olika administrativa processer. Du har en god förståelse för olika IT-verktyg och system så som exempelvis Visma Recruit, Officepaketet och Heroma.
Du är tillmötesgående, målinriktad, strukturerad och flexibel. Du förstår varför detaljer är viktigt och är duktig på att planera ditt arbete och möta deadlines.
Körkort är meriterande.
Rekryteringen kommer ske löpande, vilket innebär att urval och intervjuer sker även under tiden annonsen är publicerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Jesper Bresell, HR-chef +46766957071
9849145