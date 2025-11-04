Vikarierande grundskollärare åk 5 till Söderhamns kommun
Stentägtskolan söker vikarierande grundskollärare till åk 5.
Ditt uppdrag
Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget och med ämneskollegor kommer dina arbetsuppgifter bestå av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
Hos oss är det kollegiala lärandet stort och som grundskollärare hos har du ett nära samarbete med övriga kollegor inom skolan. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning utifrån gällande styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Tillsammans med kollegor i arbetslaget fortsätter du att utveckla undervisningen för att alla eleverna ska lyckas i skolan. Ett led i detta är att fortsätta utveckla skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer och språk- och kunskapstutvecklande arbetssätt.
Beskrivning av arbetsplatsen
Stentägtskolan är en centralt belägen grundskola för årskurserna F-6. Förutom nya fräscha lokaler med trivsam atmosfär erbjuder skolan ett stimulerande och spännande arbete tillsammans med engagerad personal. Vi arbetar för att elever ska äga sitt lärande, känna trygghet och att alla ska lyckas!
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet som grundskollärare för årkurs 4-6.
Du passar för denna tjänst om du är en lugn och stabil person. Att du kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer med en förmåga att fokusera på rätt saker. Du är initiativtagande, van att sätta igång aktiviteter, jobba mot utsatta mål och uppnå resultat i det du gör.
För att trivas i denna roll är du en person som kan leda, motivera och förse andra med de verktyg som krävs för att effektivt nå de gemensamma målen. Du skapar engagemang och delaktighet samtidigt som du är utåtriktad och socialt aktiv.
Det är en förutsättning att du tycker om att samarbeta med andra människor, att du lyssnar, kommunicerar och kan lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
