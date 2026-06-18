Vikarierande förskollärare
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2026-06-18
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I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Dorotea kommun söker en vikarierande förskollärare.Dina arbetsuppgifter
Ditt undervisningsuppdrag består av att tillsammans med arbetslaget utforma, leda och utveckla en verksamhet där alla barn har lika rätt till utveckling och lärande med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Du ska kunna skapa tillitsfulla relationer till barn, vårdnadshavare, kollegor och chef samt bidra till ett gott klimat för både barn och vuxna på vår förskola. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll både enskilt och tillsammans med arbetslaget.
Vi söker dig som är nyfiken på barns lärande och som har undervisningsuppdraget i fokus. Stor vikt läggs vid ett positivt synsätt, flexibilitet och ett arbetssätt där barns tankar, frågor och lärprocesser får spela en viktig roll i planering av verksamheten. Det är viktigt att du kan samarbeta med andra på ett bra sätt.
Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje! Kvalifikationer
FörskollärarexamenAnställningsvillkor
Visstidsanställning på heltid fram till 261002
Tillträde sker efter överenskommelse.
Alla som arbetar inom skolans verksamheter måste kunna visa upp ett giltigt intyg från belastningsregistret enligt skollagen (2010:800) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea Kommun
(org.nr 212000-2809), http://www.dorotea.se
Storgatan 42 (visa karta
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917 32 DOROTEA Arbetsplats
Utbildning, Förskolan Kontakt
Nicklas Nilsson nicklas.nilsson@dorotea.se 0942-14101 Jobbnummer
9969767