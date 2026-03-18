Vikarierande förrådsman
2026-03-18
Är du en positiv och noggrann person?
Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då kan den här tjänsten passa dig. Vi söker nu en vikarie under 6 månader till servicesektionen på försörjningsavdelningen (FörsA) vid Totalförsvarets skyddscentrum.
Om avdelningen
FörsA tillhör logistikenheten som stödjer förbanden inom Umeå garnison med dess behov av logistikstöd där förnödenhetsförsörjning och materielunderhåll är de två huvuddelarna. Försörjningsavdelningen stödjer bland annat inom områdena förnödenhetsförsörjning, drivmedel, avfall, ammunition, gods och transporter och består idag av en servicesektion, en vapen- & ammunitionssektion samt en gods- & transportsektion.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• 3 timmars fysisk träning i veckan på arbetstid.
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder.
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetet som förrådsman vid försörjningsavdelningens servicesektion ansvarar du för att ta emot, förrådshålla, inventera och leverera Försvarsmaktens materiel i överenskommen mängd och kvalitet till våra kunder. Du kommer att arbeta med att ge service till våra kunder vid servicedisken genom exempelvis byte av persedlar och uniformer, låna ut material samt genomföra tvättbyten. Vardagen präglas av varierande arbetsuppgifter med fokus i kundmötet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Planera mottagning, förrådsställning samt utlämning av materiel och förnödenheter.
• Planera och genomföra inventering samt redovisning av förnödenheter i interna system.
• Omhänderta/vårda fordon, materiel, drivmedelsutrustning och lokaler.
• Medverka i övriga funktioner inom FörsA 's verksamhet som en naturlig uppgift i en organisation med spridd delegation.
Kvalifikationer
• Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen eller motsvarande kompetens som är förvärvad i arbetslivet eller genom motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God datorvana och färdighet av att arbeta i digitala miljöer
• God kommunikativ förmåga och färdigheter att uttrycka dig på svenska, såväl skriftligt som muntligt
• B-körkort

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam och har en känsla för service. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra och ha ett gott kamratskap, men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig, flexibel, noggrann och lojal.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Mångårig dokumenterad erfarenhet av lager/logistik
• Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet, material och materialprocesser
• Erfarenhet av Försvarsmaktens uppbyggnad av krigsförband samt Totalförsvarets mobiliseringsförberedande verksamhet
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens PRIO (SAP) och LIFT
• Förarbevis för truck
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrig information
Anställningsform: Annonsen avser ett tidsbegränsat vikariat från 2026-05-01 under 6 månader (intill 2026-10-31).
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Umeå, tjänsteresor kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Thomas Jansson
Information om rekryteringsprocessen
Viktor Häggström
Fackliga företrädare
OFR/O Mikael Mosten
OFR/S Annelie Forshage
SACO Eric Uhlin Frankel
SEKO Mattias Jonsson
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 010-827 55 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9805980