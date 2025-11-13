Vikarierande chef (kriminalvårdsinspektör), häktet Kronoberg
Kriminalvården, Häktet Kronoberg / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Kronoberg i Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet Kronobergs 350 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som innefattar både arrest, normalavdelningar, restriktions- och säkerhetsavdelningar samt avdelning för häktade med särskilda behov. Verksamheten har plats för ca 370 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till studier och annan strukturerad verksamhet. Häktet Kronoberg är en arbetsplats mitt i stadens hjärta och det är enkelt att ta sig hit, oavsett var man bor.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som chef för en avdelning med häktade är den allra viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef för dina medarbetare. Du är den som får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Du svarar på frågor om stort och smått eller så behöver du vara lyhörd och lyssna på en medarbetare som har hanterat olika svåra frågor under dagen. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbetar med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. Kriminalvårdens verksamhet är regelstyrd och en annan viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som påverkar verksamheten.
Som chef för en avdelning på häktet Kronoberg ingår du i den lokala ledningsgruppen tillsammans med dina 13 chefskollegor och häkteschefen. Tillsammans ansvarar vi för en verksamhet med hög kvalitet och arbetar gemensamt för att ha en god arbetsmiljö och hög säkerhet. För att skapa en trygg arbetsplats arbetar vi tillsammans på ett strukturerat och målinriktat sätt i ledningsarbetet, alltid med verksamhetens bästa för ögonen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, budget-, arbetsmiljöansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med
* Kriminalvårdens ledarskapsutbildningar
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården, gärna på häkte
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen på eftermiddagen den 17 december.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Kronoberg Kontakt
Ledarna (facklig)
Niclas Ingesson 011-4963058 Jobbnummer
9602253