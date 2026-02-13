Vikarierande biblioteksassistent 50%
2026-02-13
Biblioteken är viktiga demokratibärare för kultur och bildning.
Vår verksamhet bidrar till en stad som är världsledande i att leva upp till barnrätt och mänskliga rättigheter, där mångfald, innovationer, nytänkande och tillgänglighet är ledord.
Vi söker dig som gillar att ge god service till bibliotekens besökare i alla åldrar, samt trivs i en miljö som ställer stora krav på samarbete.
Enheten Hässelby-Vällingby/Bromma är en del av Stockholms stadsbibliotek där sex bibliotek ingår: Alvik, Blackeberg, Brommaplan, Hässelby gård, Hässelby villastad och Vällingby. På enheten arbetar cirka 50 medarbetare.
Vällingby bibliotek är enhetens största bibliotek och du kommer att ingå i ett arbetslag med ca. 13 personer. Du kommer att bemanna biblioteket och möta och vägleda våra besökare, samt utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för tjänster och teknik som är tillgänglig via biblioteket.
I tjänsten ingår regelbundet samarbete med alla bibliotek i enheten och tjänstgöring på andra bibliotek i enheten förekommer.
Vi erbjuder
Som anställd inom Stockholms stad erbjuds du ett friskvårdsbidrag och ges rabatt på stadens egna anläggningar samt får erbjudanden på flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Stockholms stad erbjuder möjligheten att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Kulturförvaltningens tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda på minst tre månader får, mot uppvisande av lönebesked, fri entré på förvaltningens egna kulturinstitutioner (det gäller inte avgiftsbelagda föreställningar, konserter och liknande). Du får även personalrabatt på Stadsmuseets, Medeltidsmuseets och Liljevalchs butiker samt på Stockholmia förlag.
Inom staden finns också stora möjligheter till fortbildning och Stockholms stadsbibliotek har utvecklat en egen lärportal med intressanta och aktuella ämnen.
Din roll
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Att möta, vägleda och hjälpa Stockholms stadsbiblioteks användare.
• Att utföra bokuppsättning och liknande uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet.
• Att utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för de tjänster och den teknik som är tillgänglig via biblioteket.
• Att vara delaktig i genomförande av bibliotekets publika program och aktiviteter.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med startdatum 15 mars.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska:
• Ha godkänd utbildning på gymnasienivå
• Kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
• Ha goda IT-kunskaper och hantera skrivare, scanner och kopiatorer obehindrat
• Ha intresse för läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling
• Ha god social kompetens och gilla att samarbeta
• Vara serviceinriktad
• Kunna hantera stressiga situationer
• Trivas med att jobba kvällar och helger
Intressanta erfarenheter kan vara:
• Erfarenhet av serviceyrken, inom till exempel detaljhandeln.
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, funktionshindrande, nationella minoriteter eller personer med annat modersmål än svenska
Som person är du flexibel, initiativtagande och har god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom gott bemötande och god samarbetsförmåga.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med startdatum 15 mars. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Motivera i din ansökan varför just du skulle passa till denna tjänst!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Här kan du läsa mer om
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om våra förmåner
och läs mer om hur det är att
