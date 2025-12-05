Vikarierande Badvärd sökes till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Kultur och Fritid / Säkerhetspersonalsjobb / Eslöv
2025-12-05
Är du redo för ett roligt, socialt och aktivt jobb? I april går en av våra kollegor på föräldraledighet, och därför söker vi nu en engagerad badvärd på minst 6 månader med god chans till förlängning.
Ditt uppdrag
Som badvärd spelar du en central roll i att skapa en trygg, välkomnande och trivsam miljö för alla besökare.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Simassistering vid simskolor och skolbad
• Badbevakning och säkerhet
• Lokalvård
• Receptionsarbete
• Att se till att våra besökare trivs, känner sig trygga och får den hjälp de behöver.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som
• Har godkänd gymnasieexamen
• Är simkunnig vilket innebär att kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och livrädda på 4 meters djup
• Behärskar svenska i tal och skrift (kan du även andra språk ser vi det som meriterande)
Är det här du?
Vi söker dig som:
• Trivs i en social och aktiv arbetsmiljö
• Har ett genuint intresse för att ge god service och bemöter gäster och kollegor med värme och respekt
• Arbetar lugnt och metodiskt även när tempot är högt
• Behåller fokus och fattar kloka beslut i stunden
• Sprider trygghet och stabilitet till din omgivning
• Samarbetar väl med andra men tar egna initiativ när det behövs
Vi erbjuder
• Ett varierande och socialt arbete där du möter många människor
• Ett team som stöttar varandra och utvecklar Karlsrobadet tillsammans
• En arbetsmiljö där rekreation, hälsa, glädje och kunskap står i fokus
• Möjligheten att bidra till trygghet och trivsel för våra badgäster
Om arbetsplatsen
Karlsrobadet är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Eslöv, som skapar förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv - med särskilt fokus på barn och unga.
Karlsrobadet är ett modernt friskvårdscenter med simhall, äventyrsbad och friluftsbad. Tillsammans med andra verksamheter i byggnaden - som bowling, gym, frisör, naprapati och fotvård - formar vi en levande mötesplats för alla åldrar.
Simkunnigheten kommer att testas i samband med en eventuell intervju.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Varför välja oss som arbetsgivare? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
