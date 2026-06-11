Vikarierande analytiker till prognosenheten
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2026-06-11
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Vill du arbeta med prognoser och göra nytta för samhället?
Nu söker vi en person som vill arbeta med Riksgäldens prognoser för statens budget. Riksgälden har en viktig roll i samhällsekonomin och du kommer att bidra till att statens finanser hanteras effektivt. Du tillhör Prognosenheten vid avdelningen Ekonomisk analys som har 6 medarbetare och en enhetschef.
Vi erbjuder dig
Som analytiker på prognosenheten kommer du att bevaka och analysera data, arbeta med prognoser för arbetsmarknaden och budgetsaldo och skriva i Riksgäldens Statsupplåningsrapport.
Prognosenheten ansvarar för att göra prognoser på statens budgetsaldo. Våra prognoser används både som beslutsunderlag i Riksgäldens upplåning och av externa intressenter. I arbetet tar enheten fram prognoser för den ekonomiska utvecklingen, statens inkomster och utgifter och statens nettoutlåning. Prognosarbetet sker i nära samarbete med Riksgäldens avdelning för Skuldförvaltning.
I enhetens arbete ingår även att publicera och analysera den officiella statistiken för statens nettolånebehov, samt att göra fördjupande analyser inom alla områden som är viktiga för statens finanser.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har:
Akademisk examen i nationalekonomi eller statistik.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av att göra prognoser på statens budgetsaldo eller den ekonomiska utvecklingen
Erfarenhet av prognosarbete i Eviews
Som person är du initiativrik, noggrann och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och kan med lätthet kommunicera med såväl interna som externa motparter. Du är samhällsintresserad och följer med i den ekonomiska utvecklingen.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Riksgäldens verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta med statistikproduktion.
Arbeta på statlig myndighet
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 2 juli 2026 Ange referens 2026/514 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning från och med 1 september 2026 till och med 30 november 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Knutsson, 08 613 46 17 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Paul Pedersen, tfn 08-613 46 13. Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret och vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan om arbetet tillåter.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Riksgäldskontoret
(org.nr 202100-2635)
103 74 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksgälden Jobbnummer
9960392