Vikarier till Stödboende SoL
2026-04-09
Om rollen
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt innebära att ge praktiskt och pedagogiskt stöd som främst ges i den enskildes hem. Stödet som ges utgår ifrån individens genomförandeplan som är utformad tillsammans med den enskilde. Vi arbetar efter ett myndighetsuppdrag med uppsatta mål att sträva mot. Genomförandeplanerna utgår ifrån Individens Behov i Centrum (IBIC) och vi arbetar i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Du skall arbeta pedagogisk och individanpassat genom att coacha, stötta och motivera den enskilde utifrån målen i genomplanen. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Vi vill att du har vård- och omsorgsutbildning, gärna med inriktning psykiatri, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer som likvärdig.
Meriterande
• Erfarenhet inom psykiatrisk verksamhet
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, MI eller andra pedagogiska metoder.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner, genomförandeplaner, riskbedömningar och handlingsplaner.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Omfattning
Tjänsterna är timanställningar som tillsätts utifrån verksamheternas behov.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister som du beställer https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
Sista dag att ansöka är 30 april 2026.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120667". Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
Mariagatan 1 A-D (visa karta
)
172 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Kontaktperson Facklig kontaktperson vast.sundbyberg.stockholm@kommunal.se 010-442 90 16
