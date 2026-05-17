Erfaren redovisningskonsult som gillar både siffror och människor
2026-05-17
Känner du igen dig i något av det här?
• Vill du arbeta med redovisning där kvalitet är viktigt - men där arbetsglädje också får ta plats?
• Söker du en roll där du får ta ansvar för egna kunder och fortsätta utvecklas i din kompetens?
Om ja - då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
A Invest & Consulting växer och söker nu en redovisningskonsult med erfarenhet till vårt kontor i centrala Malmö.Om tjänsten
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära våra kunder och ansvarar för egna uppdrag. Rollen är varierad och omfattar hela redovisningsprocessen - från löpande arbete till bokslut och rådgivning.
Du planerar ditt arbete tillsammans med teamet, samtidigt som du har stor frihet att själv driva dina uppdrag framåt.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
• Löpande redovisning och avstämningar
• Bokslut
• Upprättande av årsredovisningar
• Inkomstdeklarationer
• Lönehantering
• Ekonomisk rådgivning och skattefrågorKvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH, högskola eller motsvarande)
• Minst 2-3 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från byrå
• Erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut och årsredovisningar
• Erfarenhet av deklarationer
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av rådgivning
• Intresse för skattefrågor
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och analytisk, med ett naturligt fokus på kvalitet i ditt arbete.
Du trivs med eget ansvar men uppskattar också samarbete och kunskapsutbyte med kollegor. Du har ett professionellt bemötande och värdesätter goda kundrelationer.
Varför ska du jobba hos oss?
Hos oss kombinerar vi hög kvalitet i vårt arbete med en arbetsplats där det är viktigt att trivas.
Du får:
• ett engagerat och prestigelöst team
• möjlighet till kompetensutveckling
• stor frihet under eget ansvar
• ett centralt beläget kontor i MalmöSå ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Likabehandling
A Invest & Consulting verkar för en inkluderande arbetsplats och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Urval sker kompetensbaserat och vi gör inga urval baserat på kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
