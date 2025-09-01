Vikarier till Parkgårdens äldreboende.
Håbo Kommun / Undersköterskejobb / Håbo Visa alla undersköterskejobb i Håbo
2025-09-01
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Parkgårdens äldreboende söker vikarier som kan arbeta vid behov.
Vårdbiträden och Undersköterskor!
På Parkgårdens äldreboende finns 6 avdelningar, det finns avdelningar för personer med demenssjukdom och avdelningar för personer med somatisk sjukdom.
Vi erbjuder dig betald introduktionsutbildning i teoretiska och praktiska moment på den arbetsplats du skall arbeta på.
Du har en utsedd handledare som tar emot dig och följer dig under din introduktion på arbetsplatsen.
Vi söker dig som kan arbeta dagtid, kvällstid och helger vid behov.
Berätta för oss om dina förutsättningar och möjligheter att tjänstgöra!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor i arbetsgruppen ansvarar du för att de personer som bor på enheten får det stöd och den hjälp de har behov av. Du arbetar med alla olika förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen som är omvårdnad, måltider, social samvaro, aktivitet, service, ledsagning, delegerade hälsosjukvårdsuppgifter, social dokumentation.
Samverkan och samarbete med anhöriga och närstående skall vara självklart och viktigt för dig,
liksom samarbetet inom och utanför arbetsgruppen som tex sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande är meriterande men inget krav.
Håbo kommun är finskt förvaltningsområde varpå finska språket är meriterande.
Du hanterar svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara hjälpsam och flexibel. Du skall ha lätt för och tycka om att skapa kontakt med andra personer.
I arbetet med de äldre personerna och kollegorna i arbetsgruppen behöver du vara lyhörd för behovet och prestigelös i ditt sätt att vara.
Du tycker om att samarbeta och är lösningsfokuserad
Du har gärna erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller socialt arbete men det är inget krav.
Vi söker dig som har ett tålamod som aldrig tar slut, har hjärtat på rätt ställe och förstår vikten av att ge det som skapar ett mervärde och guldkant på tillvaron för våra brukare.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden.
En del i intervjuprocessen är att du kommer att göra ett ordförståelse- och språktest.
Om du går vidare och är aktuell för anställning behöver du lämna in ett utdrag från belastningsregistret.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Fast lön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/178". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avd för äldreomsorg och sjukvård i hemmet Kontakt
Alexandra Van Leeuwen 017152500 Jobbnummer
9485512