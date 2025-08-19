Vikarier till lokalvården
Säffle Kommun / Städarjobb / Säffle Visa alla städarjobb i Säffle
2025-08-19
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Teknik- och fritidsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Säffle och Åmåls kommuner. Hos oss bidrar du till ökad livskvalitet för omkring 27 000 invånare - tillsammans med engagerade kollegor som varje dag ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och utvecklas.
Du möter en flexibel och modern arbetsplats med nära 200 kollegor inom sju olika enheter. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i en organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Säffle och Åmål erbjuder småstadens närhet, trivsel och naturupplevelser - med Vänerns skärgård runt knuten, ett rikt kultur- och föreningsliv samt goda pendlingsmöjligheter. Förvaltningens kontor ligger bara 100 meter från Säffles resecentrum.
Vill du lära känna oss bättre? Följ @teknikfritidsaffleamal på Instagram eller besök www.saffle.se
och www.amal.se."Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning
Bli en del av vårt team inom lokalvården - vi söker vikarier!
Är du noggrann, engagerad och positiv? Brinner du för service och vill bidra till att skapa rena, trivsamma och trygga miljöer? Då är det dig vi söker!
Vi på Teknik och fritid i Säffle och Åmål söker nu vikarier till vår lokalvårdsverksamhet.
Som vikarie hos oss får du ett omväxlande arbete där du är en viktig del av vardagen för våra skolor, förskolor, idrottsanläggningar och andra kommunala lokaler.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
- Trevliga och hjälpsamma kollegor
- Möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser
- Introduktion och stöd så att du kommer in i arbetet snabbtDina arbetsuppgifter
Lokalvård i Säffle och Åmåls kommuners lokaler, såsom skolor och förvaltningskontor.Kvalifikationer
För att jobba hos oss behöver du:
- Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
- Utdrag ur belastningsregistret
- Giltigt arbetstillstånd (för medborgare utanför EU, EES eller Schweiz)
Meriterande om du:
- Har tidigare erfarenhet av lokalvård
- Har utbildning inom lokalvård
- Har B-körkortAnställningsvillkor
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
Tillträde på tjänsten sker efter överenskommelse. Den som erbjuds denna anställning ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/94". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fritidsförvaltningen, Lokalvård Kontakt
Ann-Kristin Granås 0533-681042 Jobbnummer
9465025