Vikarier till Hudikgymnasiets vikariepool
Hudiksvalls Gymnasieskola AB / Gymnasielärarjobb / Hudiksvall Visa alla gymnasielärarjobb i Hudiksvall
2025-09-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls Gymnasieskola AB i Hudiksvall
Det ska ha gjort skillnad att välja Hudikgymnasiet - både som elev och som lärare. Vi lägger stor vikt vid relationer till varandra och eleverna. Vi jobbar i ett tight arbetslag under ledning av dagligt närvarande rektor. Vi har ordning och reda både i klassrummen och i organisationen. På Hudikgymnasiet jobbar vi med tydliga strukturer men stor individuell frihet. Vi är överens om viktiga saker - där det viktigaste är att du delar våra värderingar. Läs gärna mer på vår hemsida.
Vi söker nu timvikarier till vår vikariepool inför hösten. Behörighet eller erfarenhet inom skolan är starkt meriterande men vi sätter stort värde vid att du är rätt person. Du är välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om du vill veta mer om oss innan du skickar in din ansökan.
Tjänsten är en timanställning efter överenskommelse och behov. Vi håller intervjuer löpande, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: motivation@hudikgymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie - Hudikgymnasiet". Arbetsgivare Hudiksvalls Gymnasieskola AB
(org.nr 559005-3723)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Kontakt
Organisationschef
Aaron Lork-Diseborn motovation@hudikgymnasiet.se Jobbnummer
9513462