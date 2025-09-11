Vikarier till dygnspass i Västerås
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Vill du vara med och göra skillnad som timvikarie till en ung kvinna i Västerås?
Vi söker nu timvikairer till en ung kvinna i Västerås. Kunden har cebral pares och använder därför rullstol. Lyft med hjälp av taklift förekommer.
Träning är en stor del av kundens vardag förutom voltige så tränar kunden även mycket rörlighet och styrketräning.
Vi söker dig som:
• Är rökfri
• Har lätt att ta initiativ
• Är kvinna
• Ser det glada i livet
• Är mjuk men bestämd
Hos kunden arbetar du dygnspass med 5h väntetid på natten. Samt vissa dubbelpass för aktiviteter så som bad eller resor.
Lön: individuell lönesättning
tjänstgöringsgrad: vid behov
tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
kontakt: Caroline.b@assistansexperten.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
AssistansExperten
