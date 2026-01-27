Vikarier sökes till Lindens förskola
2026-01-27
Timvikarie och vikariat sökes till Föräldrakooperativet Lindens förskola
Förskolan Linden söker en engagerad och trygg timvikarie samt en vikarie för ett längre vikariat under perioden 20/2-19/4.
Det längre vikariatet omfattar 75 %, med arbetstid kl. 9-15 varje vardag.
Vi är en liten förskola med 20 barn och 6 anställda, där närhet, samarbete och barnens bästa står i centrum. Som föräldrakooperativ präglas vår verksamhet av ett nära samarbete mellan personal, barn och vårdnadshavare samt korta beslutsvägar.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, flexibel och har ett varmt bemötande
Har erfarenhet av arbete i förskola (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En liten barngrupp och god personaltäthet
En trygg och välkomnande arbetsplats
Möjlighet till både timvikariat och ett sammanhängande vikariat
Varmt välkommen med din ansökan eller intresseanmälan!
Vid frågor är du välkommen att höra av dig.
Maila till rektor@fklinden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: Rektor@fklinden.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Linden, Ekonomisk Fören
