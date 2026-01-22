Vikarier sökes till Kundsupport B2C
2026-01-22
Trivs du i en serviceinriktad roll med varierande arbetsuppgifter och nära kontakt med våra kunder? Två av våra kollegor byter avdelning och vi söker nu deras ersättare.
Om Elon Group
Elon Group vill vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss präglas arbetsklimatet av respekt för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
- Hantering av inkommande ärenden till Elon Kundsupport
- Support till medlem, kunder & slutkonsumenter via e-post, ärendehanteringssystem, telefon och chatt
- Orderadministration och orderläggning
- Mindre säljuppdrag och kampanjinformation
- Du hanterar också övrigt förekommande supportfrågor så som information vid förseningar, leveransuppdateringar, leveransbokningar och produktfrågor
- E-handelssupport mot ombudsbutik och konsument
- Mottagande av felanmälan och eskalering inom organisationen
- Butiksadministration
För denna roll ingår du i ett team där vi sitter i ett öppet kontorslandskap i en större grupp. Rollerna är placerade i Örebro och du rapporterar till Gruppchefen för Kundsupport B2C.
Personliga egenskaper och Erfarenhet
Vi ser att du har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet från service eller kundsupport. Du har goda kunskaper i Office-paketet och företrädesvis affärssystemet Jeeves och/eller Magento. Erfarenhet från hemelektronik-, vitvaru- eller transportbranschen samt ärendehanteringssystemet ImBox är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, positiv, driven och gillar att arbeta med människor. Du har ett professionellt bemötande och har lätt för att presentera och kommunicera information. Du har även ett systematiskt arbetssätt, är van vid att arbeta i olika system och har lätt för att följa instruktioner, mallar, manualer och satta rutiner.
Är vi rätt för varandra?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande utmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Ersättning
