Vikarier inom Socialpsykiatri
2025-09-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vi söker ett antal timvikarier till socialpsykiatrins verksamhetsområde. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dagtid måndag till fredag.
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som är inskriven i sysselsättning eller får insatser från boendestöd i ordinärt boende.
I vår verksamhet Boendestöd;
Som boendestödjare stöttar du brukare i deras egna hem, insatsen innebär att motivera och ge praktiskt stöd till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Syftet med boendestöd är att möjliggöra boende och ordinärt boende samt att ge personer med funktionsnedsättning ett socialt sammanhang, som ökar självkänslan och stärker den enskildes förmåga att på sikt möjliggöra ett självständigt liv.
En boendestödjares roll på boendestöd är även att kunna ha förmågan att använda sig själv som arbetsredskap. För det krävs att man har god självkännedom, tillräckligt med kunskap för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt samt att kunna skapa en god relation till den enskilde. Genom kompetens, engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar verksamheten.
B-körkort är ett krav och du ska kunna köra bil under dina arbetspass.
I vår verksamhet sysselsättning;
Jobbar du som handledare med att stötta och motivera deltagare på dagtid, det kan innebära att du är i våra skapande sysselsättningar, på vår träfflokal som finns på Stationsgatan eller på återvinningscentral eller i vår secondhand butik i Valsta centrum vi har även ett aktivitetshus på Skolgatan.
Vårt mål är att brukarna skall slippa stress, ovisshet och istället lyckas. Vår värdegrund är Salutogen och bygger på begreppet KASAM, att den enskilde själv känner att livet är meningsfullt, hanterbart och begripligt. Eftersom det kan svänga ganska rejält i målgruppens livssituation behöver du vara flexibel och lösningsfokuserad.
Manuellt B-körkort är ett krav och du ska kunna köra bil under dina arbetspass.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning mot socialt arbete eller pedagogisk inriktning. Erfarenhet av att jobba på socialpsykiatrins boendestöd är meriterande eller någon annan erfarenhet inom psykiatri eller behandling.
Din värdegrund bygger på människors lika värde, vilket betyder att den enskilde har rätt att bli värdigt och respektfullt bemött utifrån sin person och de önskemål som denne har.
Du är strukturerad och ansvarsfull, trygg i dig själv och bra på att samarbeta. Du är även en person som snabbt hittar lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift då vi har dokumentationskrav. Hos oss jobbar vi lösningsorienterat, dvs. gör mer av det som fungerar istället för att försöka lösa det som inte fungerar.
Låter det som ett uppdrag för dig? Känns det både utmanande och utvecklande? Då vill vi gärna att du söker!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
