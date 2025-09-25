Vikarie till Partille
2025-09-25
Vikarie som kan hoppa in vid behov med chans till fast tjänst.
Nu söker jag en nya stjärnor till mitt grymma lag av superhjältar på Optimal Assistans.
Jag är en aktiv, medelålders, prestigelös, översocial Mellofarsa som behöver assistans med det mesta i min vardag. Som till exempel att röra runt i grytorna när jag lagar mat och hjälpa mig att äta eller ta på mig kläder, duscha, komma ut i verkligheten och mycket annat.
Mitt hus ligger i Partille där jag bor med en tonårsdotter och tre slappa katter. När du inte hjälper mig att greja i huset eller trädgården så åker vi ut på äventyr i min bil som du kör. Det kan vara allt ifrån att åka på konserter, kolla på ishockey eller träna till att åka iväg på olika frivilliguppdrag eller föreningsmöten som jag engagerar mig i.
Mitt önskemål är att du är en handlingskraftig men ändå finkänslig och inkännande kvinna. Jag vill att du kan hjälpa mig utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner. Men att du också är uppmärksam på mig och omgivningen och utifrån behov kan fatta självständiga beslut utifrån situationen.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande men innehåller mycket omvårdnad. Därför är det en klar fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Arbetstider är dag, kväll och helg, 9:00-22:30 eller 9-15.
Som personlig assistent hos mig så är du mina armar, mina händer, min livlina och min stjärna i mörkret. Vill du också vara en av mina superhjältar? Skicka då ditt cv samt personliga brev till; jobb@optimalassistans.org
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb@optimalassistans.org
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Partille". Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
