Vikarie till förskola
2025-08-12
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning. Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vi söker dig som vill jobba extra på förskolor i och runt omkring Gävle. Du kommer att ha möjlighet att jobba på olika förskolor och se flera lärmiljöer. Dessa uppdrag kan variera i längd och omfattning. Det är meriterande om du har körkort och tillgång till bil.Profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, förskollärarstudent eller som har en annan relevant utbildning. Du har tidigare erfarenhet av att jobba på förskola där du är en trygg vuxen som får alla barn att känna sig sedda. Som person tar du aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att bygga relationer. Du har en vana att jobba med barn med olika kunskapsnivåer och bakgrund.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se/lediga-jobb,
vi går igenom samtliga ansökningar efter sista ansökningsdag.
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen.
