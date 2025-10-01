Vikarie Städare
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Du kommer att arbeta i Borensberg i en förskola och en skola.
Städningen sker under dagtid.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Daglig städning och underhålls städning med kombiskurmaskin.
Storstädning och golvvård.Kvalifikationer
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du organisera och planerar ditt arbete väl. Du håller dej till en tidsram.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister är obligatorisk. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280678". Omfattning
