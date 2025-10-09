Vikarie i matematik under VT26
2025-10-09
Vikarie i matematik på ekonomiprogrammet
Om arbetsplatsen
Fridegårdsgymnasiet är en lugn skola med god skolkultur.
Vi erbjuder högskoleförberedande program, yrkesförberedande program, AST-anpassade program, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Som lärare på Fridegårdsgymnasiet finns goda möjligheter till professionell utveckling och du kommer att arbeta nära övriga kollegor på AST-programmen.
Skolan ligger centralt i Bålsta och har ca 550 elever.
Sedvanliga läraruppgifter på gymnasiet som vikarie i matematik på ekonomiprogrammet. Mentorskap är även en del av uppdraget.
Du kommer att ingå i ett programlag med engagerade, kunniga och prestigelösa kolleger som vill utveckla skolan tillsammans med ämneskollegor på programmen.. Du förväntas bidra till arbetssätt, förhållningssätt och bredda den pedagogiska verktygslådan tillsammans med kollegor.
Fridegårdsgymnasiet vill vara en skola med goda relationer och med en god skolkultur i fokus. På Fridegårdsgymnasiet lägger vi stor vikt vid hela skolans utbildningsuppdrag och har en välfungerande elevhälsa och specialpedagogisk stödfunktion. Varje vecka har vårt elevhälsoteam möte där mentorer och undervisande lärare deltar och samtalar tillsammans med elevhälsans alla professioner i olika elevärenden och kring pedagogiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i matematik för gymnasiet. Du har lärarlegitimation samt flera års erfarenhet av undervisning och mentorskap. Du har goda och djupa ämneskunskaper, en bred pedagogisk verktygslåda och kan anpassa din undervisning till elevernas olika behov och förutsättningar.
Vi söker dig som är:
- Lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter. Goda relationer är den del av en tillgänglig lärmiljö.
- Driven av att stötta och hjälpa individen att växa och utvecklas.
- Fantasifull och kreativ i mötet med elever.
- Tålmodig i lärandet med eleverna. Det tar tid att hitta rätt och varje gång du tror att du misslyckats har du bara byggt en grund för att lyckas.
- Prestigelös! För att få andra att växa och utvecklas behöver du vara beredd att utveckla dig själv tillsammans med andra.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på deltid. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
