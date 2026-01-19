Vikarie Behandlingsassistent, Dygnspass
Åsbo HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åsbo HVB AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Perstorp
, Örkelljunga
, Laholm
eller i hela Sverige
Om dig
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna med flickor i åldern 15-21 år.
Du har slutfört minst två tredjedelar av socionomprogrammet och genomfört praktik.
Du söker ett timvikariat vid behov vid sidan av studierna och är främst intresserad av dygnspass.
Du har möjlighet att gå på schemarad under sommaren 2026.
Du är en trygg, stabil och mogen person med god förmåga att skapa professionella relationer med ungdomar.
Utifrån målgruppen och dess behov välkomnar vi endast kvinnliga sökande som är minst 26 år fyllda till tjänsten.
Om arbetsplatsen
Vår verksamhet ligger naturskönt till i nordvästra Skåne. Vi välkomnar flickor i åldern 15-21 år som är placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). På Åsbo erbjuder vi enskild vård för de flickor som behöver ett mindre sammanhang och mer omfattande stöd. I samarbete med socialtjänst har vi möjlighet att skräddarsy upplägget kring den specifika ungdomen. Vårt behandlingsarbete bygger på evidensbaserade metoder där Motiverande Samtal (MI) och Dialiektisk Beteendeterapi (DBT) utgör en central del.
Din roll
I rollen som behandlingsassistent kommer du att arbeta individuellt med ungdomen för att erbjuda stöd och omsorg i vardagen. Målet är att etablera en trygg relation där ungdomen vill och vågar ta emot det stöd som erbjuds. Du kommer ingå i ett team som tillsammans lägger upp arbetet kring ungdomen och vår vision är att du trots ensamarbete inte ska känna dig ensam.
Arbetsuppgifterna inkluderar praktiska sysslor såsom stöd vid ADL, matlagning, städning, hantering av mediciner, samhällskontakter och transport. En viktig aspekt är att motivera ungdomen att utveckla sina unika styrkor/egenskaper och bygga kompetens. Du spelar även en roll i att främja en aktiv och meningsfull fritid, vilket kräver energi och en förmåga att inspirera. Arbetet innefattar dokumentation.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten hos oss krävs minst två års eftergymnasial utbildning inom områden som socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Erfarenhet av målgruppen är meriterande liksom kunskap vad gäller Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Motiverande Samtal (MI) samt kunskaper om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Vi förväntar oss att du är varm och empatisk, en lagspelare med positiv syn på människors förmåga till förändring. Vidare bör du vara tålmodig, trygg i dig själv och ha förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt behålla lugnet i stressiga situationer.
Datorvana och erfarenhet av dokumentation är viktigt, vilket innebär att du bör ha god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Oregelbunden arbetstid, dygnspass fördelat över både vardag och helg.
Vi begär utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister före anställning.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kommer hållas löpande så vänta inte med att skicka in dina handlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Via e-post
E-post: jobb@asbohvb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent, Vikarie". Arbetsgivare Åsbo HVB AB
(org.nr 559125-3975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Victor Fallesen jobb@asbohvb.se 0733827722 Jobbnummer
9691846