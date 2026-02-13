Vikariat verksamhetssekreterare
Robertsfors kommun / Administratörsjobb / Robertsfors Visa alla administratörsjobb i Robertsfors
2026-02-13
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/
Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide
Beskrivning av verksamheten
Vi söker nu en verksamhetssekreterare till samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för fastighet, GVA, måltid, lokalvård, bygg och miljö samt trafikplanering och ger service till kommuninvånare, företag och interna verksamheter.
Ditt uppdrag
Som verksamhetssekreterare är du sekreterare i samhällsbyggnadsutskottet och jävsnämnden. I uppdraget ingår bland annat:
- Diarieföring och hantering av inkommande handlingar
- Handläggning av bostadsanpassning
- Expediering av politiska beslut
- Administration inom bygg- och miljökontoret
- Upprättande och hantering av avtal samt avtalsbank
- Arkivering och internfakturering
- Kontakt med interna och externa parter
- Vissa utredningsuppdrag
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning eller annan relevant utbildning inom administration
- B-körkort
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
- Kunskaper inom plan- och bygglagen samt bygglovshantering.
- Kunskaper i kommunal lagstiftning.
- Erfarenhet av behovsprövning eller myndighetsutövning.
- Erfarenhet av administrativt arbete
Är det här du?
Som verksamhetssekreterare hos oss trivs du med att arbeta självgående och tar ansvar för att planera, samordna och följa upp administrativa uppgifter med noggrannhet och struktur. Du har lätt för att prioritera och skapa ordning i ditt arbete, även när flera uppdrag pågår samtidigt.
Du samarbetar nära chefer, kollegor och andra funktioner i organisationen och bidrar till ett gott arbetsklimat genom ett serviceinriktat och professionellt bemötande. Med din strukturerade arbetsstil säkerställer du att dokumentation, ärenden och processer hanteras korrekt och i rätt tid.
Du är kvalitetsmedveten och har en god förståelse för vikten av rättssäkerhet, tydliga rutiner och hög kvalitet i det administrativa arbetet. Du ser helheten, uppmärksammar detaljer och bidrar till att utveckla och förbättra arbetssätt när det behövs.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Det finns stora möjligheter till distansarbete i det dagliga arbetet samt tillgång till Umeåregionens kontor för distansarbete.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag och flextid.
Anställningen
Vikariat, 100%.
Lönespann
33 000 - 36 000 kr per månad. Slutlig lön sätts individuellt utifrån utbildning, erfarenhet och en samlad bedömning av din kompetens.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
(org.nr 212000-2551) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnad stab Kontakt
Stina Westerberg 0934-14102 Jobbnummer
9742802