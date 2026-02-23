Vikariat till turismansvarig
2026-02-23
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Kultur- och fritidsförvaltningen finns i allaktivitetshuset Koordinaten mitt i Oxelösund. Här finns såväl administration som vår publika verksamhet med bibliotek, fritidsgård, gallerier, café, turistinformation, eventsal och mötesrum. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på bredden och vara med och påverka och göra skillnad, både i det stora och i det lilla. Om du gillar att få saker gjorda och vågar prova nytt kommer du gilla att arbeta med oss. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med utveckling av besöksnäringen i en kust- och skärgårdskommun med stark samverkan och stort engagemang? Nu söker Oxelösunds kommun ett vikariat inom destinationsutveckling och turism.
I rollen som turismansvarig arbetar du med samordning, nätverksbyggande och marknadsföring inom besöksnäringen på lokal, regional och internationell nivå. Du samarbetar nära föreningar, företag, destinationskoordinator och regionala aktörer. Du planerar träffar och möten, stöttar kommunikation vid behov samt deltar i samverkansprojekt och press-/visningsresor. Tjänsten innebär ett varierat arbete med stort fokus på samarbete och utveckling av Oxelösund, där du förväntas ta eget ansvar och arbeta självständigt.
I tjänsten ingår att du:
* initierar, planerar och leder mötesforum med föreningar och företag inom besöksnäringen
* samordnar och deltar i möten och aktiviteter
* bemöter och informerar besökare samt svarar på frågor via e-post och andra kanaler
* driver samverkan med regionala aktörer och deltar i projekt och nätverk som stärker destinationens utveckling
* representerar kommunen vid möten, samarbeten och evenemang både lokalt, regionalt och internationellt
* deltar i internationella samarbeten och projekt
* säkerställer dialog, informationsflöde och återkoppling i externa och interna samarbetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom turism/destinationsutveckling, kommunikation, marknadsföring eller projektledning
* dokumenterad förmåga att planera, genomföra och följa upp uppgifter
* erfarenhet av samverkan med flera aktörer samt kommunikation i olika kanaler
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet från destinationsutveckling, offentlig verksamhet eller arbete inom näringsliv och turism.Dina personliga egenskaper
Som person är du initiativrik, strukturerad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du har en problemlösande inställning och är flexibel.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
