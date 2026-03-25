Vikariat som skolkurator
Vikariat som skolkurator - en tjänst inom den gemensamma elevhälsan med placering på Baggeboskolan (F-6).
Vill du bidra till att göra skillnad i en skola som sätter trygghet, glädje och lärande i centrum? Vi söker dig som vill arbeta som skolkurator i en hälsofrämjande, nybyggd och modern F- 6-skola där relationer och professionellt samarbete är grunden för elevernas utveckling.
Som skolkurator tillhör du Tibro kommuns gemensamma elevhälsa och har elevhälsochef som närmaste chef, samtidigt som du har din vardagliga placering på Baggeboskolan - nära elever, personal och skolans utvecklingsarbete. Tjänsten är ett vikariat under en föräldraledighet.
Vi söker också en tillsvidareanställd skolkurator som delvis är placerad på Fågelvikskolan 7-9 (se separat annons).
Om Baggeboskolan
Baggeboskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Baggeboskolan är utformad i dialog mellan elever, pedagoger och arkitekter och erbjuder genomtänkta lärmiljöer, en teamorganisation och ett arbete som präglas av ledorden trygghet, glädje och lärande. Som kurator blir du en del av en skola där professionerna arbetar nära varandra och där elevhälsan har en självklar och aktiv roll i skolans utveckling.
I Baggeboskolans lokaler finns även en anpassad grundskola som leds av en rektor med ett eget elevhälsoteam.
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som skolkurator är du en central del av skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Hos oss får du en roll där du både arbetar elevnära och deltar i det mer övergripande utvecklingsarbetet inom den gemensamma elevhälsan i kommunen. Som del av den gemensamma elevhälsan ingår du i ett professionellt kuratorsteam som erbjuder handledning, kompetensutveckling och kollegialt lärande.
Du kommer bland annat att:
• bidra till trygga, tillgängliga och socialt hållbara lärmiljöer
• hålla stödjande, motiverande och vägledande samtal med elever, enskilt och i grupp
* delta i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam och bidra med psykosocial kompetens
• arbeta konsultativt gentemot pedagoger och skolledning
• medverka i närvaroarbete och främjande insatser kopplat till trygghet och likabehandling
• samverka med vårdnadshavare och externa aktörer
• dokumentera i enlighet med kommunens strukturer för att stärka likvärdighet och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning och som vill bidra aktivt till elevers sociala utveckling och välmående.
Du är trygg i din yrkesroll, samarbetsinriktad och lyhörd. Du arbetar strukturerat, har god förmåga att bygga relationer och trivs i en roll där du kombinerar eget ansvar med nära teamarbete.
Meriterande är erfarenhet av eller god kännedom om YAM (Youth Aware of Mental Health).
Vi erbjuder:
* en modern skola med välutvecklade lärmiljöer och engagerad personal
* delaktighet i den kommunövergripande elevhälsans utveckling
* ett varmt, lösningsfokuserat arbetsklimat där elevernas välmående och utveckling är prioriterade frågor.
ÖVRIGT
Vikariat på grund av föräldraledighet. Startdatum 10 augusti 2026 fram till 15 januari 2027.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Kontakt
Verksamhetschef och elevhälsochef
Murielle Ovise murielle.ovise@tibro.se 0504-18483 Jobbnummer
9819566