Vikariat socionom HVB Evia
WeMind Individ & Familj har skapats med en tydlig vision om att höja nivån på den vård som erbjuds samhällets unga. Det måste vara en självklarhet att de verksamheter som tar emot individer som har en så utsatt livssituation att de blir heldygnsplacerade har den högsta tätheten av kompetenta behandlingsresurser och tar ett aktivt ansvar för att använda evidensbaserade metoder, noggrann uppföljning och samtidigt hålla kostnaderna för samhället så låga som möjligt.
Vi söker nu en socionom som vill arbeta hos oss i Skrubba (Tyresö) på heltid under från 1 september till början på januari.
Din nya arbetsplats
WeMind HVB Evia är ett behandlingshem med hög kvalitet och kompetens. Hos oss bor ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser, killar i åldrarna 13 till 19 år. Vi gör skillnad för våra ungdomar varje dag genom vårt bemötande och kvalificerade behandling. Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i inlärningspsykologi och beteendeanalys och metodiken genomsyrar såväl individuella terapiinsatser som samtliga medarbetares dagliga bemötande av ungdomar.
Evia är sedan 2022 en del av WeMind - Individ och familj. WeMind har ett unikt fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårdutfall, och genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör WeMind skillnad på riktigt.
HVB Evia är beläget i Skrubba, Tyresö, och här arbetar behandlingsansvariga psykologer tillsammans med föreståndare och behandlingsarbetet genomförs i nära samarbete med verksamhetens behandlingsassistenter. I verksamheten finns även sjuksköterska och psykiater.
Att jobba som ärendeansvarig socionom på WeMind HVB Evia
Tjänsten som ärendeansvarig är nyinrättad på Evia HVB vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Du får en viss frihet att utforma rollen, något som vi gör löpande i samråd med varandra.
I rollen som ärendeansvarig socionom kommer du ansvara för våra ungdomsärenden. Detta i tvärprofessionella behandlingsteam tillsammans med psykolog och behandlingsassistent (kontaktperson). Behandlingsarbetet bygger på TBA (Tillämpad beteendeanalys) och Positivt beteendestöd (PBS). Vi utgår från ungdomens individuella målsättningar och socialtjänstens vårdplan inför placeringen.
Som ärendeansvarig socionom har du särskild kunskap om helhetsperspektiv och ungdomens nätverk. Du ansvarar för behovsbedömning, planering och utvärdering av insatser under placeringens alla faser. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ungdomen själv, anhöriga, socialtjänsten och det professionella nätverket. Du är som socionom en aktiv del av det ständigt pågående miljöarbetet vilket ibland kan vara både krävande och praktiskt.
WeMind erbjuder dig
Regelbunden kompetensutveckling, både internt och externt.
Ett aktivt och nära ledarskap av föreståndare/verksamhetschef och biträdande föreståndare
Kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
Om dig
Vi söker nu en examinerad socionom. Hos oss får du chansen att arbeta med högspecialiserade kollegor i en härlig och nära arbetsmiljö. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och vi söker då dig som är stabil, tålmodig och engagerad.
Socionomexamen
Mins 1-3 års erfarenhet av tjänst som socionom
B körkort
Utdrag ur belastningsregistret för arbete vid HVB
Meriterande: Erfaren från tjänst hos våra samverkansparter såsom socialtjänst (myndighet barn och unga), skola, LSS eller barnpsykiatri
WeMinds viktigast byggsten är självklart våra medarbetare
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension samt individuell lönesättning
Flexibel arbetssituation med möjlighet till visst distansarbete
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast 30 april. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Vikariat september-januari 2026/2027
Omfattning: Heltid, 100% (dagtid)
Placering: WeMind HVB Evia, Skubba på Tyresö
Tillträde: september, enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta Mia Jörgensen, Föreståndare Evia HVB, mia.jorgensen@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Mia Jörgensen
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
