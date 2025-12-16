Vikariat Sjuksköterska primärvård kväll schema
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi på Blomman Vårdcentral är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när patienten behöver oss och att erbjuda hälso- och sjukvård med hög kvalité.
Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar- dag, kväll och helger och vi finns till hands när Du som patient behöver oss.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor men även självständigt under vissa tider. Du kommer även att samarbeta med andra professioner på vårdcentralen.
Beskrivning av arbetsuppgifter: Telefonrådgivning och bokningar. Mottagning med bl.a. såromläggningar, EKG, blodtryck. Vaccinationer. Provtagning, assistera läkare mm. Drop-in patienter kan också vara en del av arbetet. Dokumentation sker i PMO .
Vi söker dig som vill arbeta på kvällar. Du är Leg. sjuksköterska och gärna erfarenhet inom primärvård.
Tillträde under februari 2026
Denna rekrytering avser ett vikariat på ca 60% tjänstgöring förlagt på kvällar. Finns möjlighet att även ta extra timmar/pass vid behov.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emma.sangberg@blommanvardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK Blomman KHM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
(org.nr 556967-1422), http://blommanvardcentral.se
Celsiusgatan 35 (visa karta
)
212 14 MALMÖ Kontakt
Enhetschef
Emma Sångberg emma.sangberg@blommanvardcentral.se Jobbnummer
9646935