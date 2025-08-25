Vikariat Rehabassistent
Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten / Vårdarjobb / Emmaboda Visa alla vårdarjobb i Emmaboda
2025-08-25
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
Är du undersköterska med ett intresse för rehabilitering och hjälpmedel? Trivs du med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Hälso- och sjukvårdens Rehabenhet inom den kommunala primärvården söker nu en engagerad och lösningsorienterad kollega som vill vara med och bidra till ökad livskvalitet för våra patienter varje dag.Om tjänsten
Som rehabassistent är du en viktig del av vårt tvärprofessionella team. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Hantering av hjälpmedel inklusive rekonditionering, reparationer, leveranser och lagerhållning.
Samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att stödja patienters rehabilitering.
Administration i våra digitala system, främst Visma WebSesam och Sesam 2, för beställningar och lagerflöden.
Vid behov bistå kommunala primärvårdens sjuksköterskor och korttidsenhet med olika insatser.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.
Tillträde 2025-11-10 eller efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har gärna erfarenhet av arbete med hjälpmedel och rehabilitering.
Är självgående och strukturerad, men också en god lagspelare.
Har ett professionellt och empatiskt bemötande både mot patienter och kollegor.
Har god datorvana.
Innehar B-körkort för manuell växellåda.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra patienter/enskilda varje dag.
Ett engagerat och stöttande team med hög kompetens.
Möjlighet till utveckling och kompetenshöjning inom området.
En arbetsplats med god sammanhållning, där vi kombinerar ansvar med arbetsglädje.
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
