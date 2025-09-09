Vikariat psykolog till Rotebro vårdcentral
Legitimerad Psykolog/psykoterapeut till Rotebro vårdcentral
Vi på Rotebro vårdcentral söker nu en Psykolog på vikariat i minst ett år from december 2025.
Vi är en välfungerande, positiv och utvecklande arbetsgrupp som trivs på vår arbetsplats och arbetar med stort patientfokus. Vi är en medelstor vårdcentral som har bra bemanning, arbetsglädje, engagemang och korta beslutsvägar. Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vi har hög medarbetar- och patient nöjdhet.
Vår arbetsgrupp består av en sammansättning av olika professioner: distriktsläkare, ST-läkare, AT/BT-läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, psykologer och psykoterapeut och mediciniska sekreterare som alla kompletterar vårt team.
Vårdcentralen ligger i Rotebro centrum i norra Sollentuna i anslutning till Rotebro pendeltågstation, cirka 20 minuter från Odenplan, med goda kommunikationsmöjligheter.
Du kan läsa mer om oss på Rotebro vårdcentral
Vi erbjuder
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Vi värnar om god fortbildning och hög medicinsk kvalité. Hos oss har du stor möjlighet att påverka, utveckla och utvecklas tillsammans med oss.
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för psykolog på vårdcentral. Primärvården är första linjens vård vid psykisk ohälsa vilket innebär tidiga psykologiska bedömningar, akut bedömningar, ge kortare terapeutiska samtalsserier vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa exempelvis ångest, sömnproblem, stress och depression. Vi arbetar med fysisk vård/digital vård. De digitala besöken görs via appen Alltid öppet.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Ett ett viktigt och omväxlande arbete med möjlighet att variera arbetsuppgifterna. Vi arbetar aktivt med digitala kommunikationsmedel och delar av arbetet kan ske på distans när verksamheten så tillåter.
Då vi har utökade insatser för psykisk hälsa hos barn och unga i åldrarna 6-17 år.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog/psykoterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet från att ha jobbat med barn och unga samt erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care är meriterande.
Anställningsform
Vikariat 12 månader from december, tidigare start kan diskuteras. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för primärvård och arbete på vårdcentral.
Du tycker om att arbeta i primärvården och har god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad och har en vilja att utveckla och utvecklas tillsammans med oss. Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rotebro vårdcentral Kontakt
Malin Wadströmer, Verksamhetschef 070-0011393 Jobbnummer
9500692