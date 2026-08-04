Vikariat Personlig assistent - Öjebyn
Piteå Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-08-04
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Vi finns till för de medborgare som är under 66 år och som behöver stöd i sin sociala situation på grund av utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning. Vårt arbete är viktigt eftersom vi varje dag bidrar till att ge människor en bra livssituation utifrån just deras förutsättningar. Vi hoppas du också vill vara med och bidra! Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stödjer du personen i hemmet och utgår från brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ska vara det stöd som brukaren behöver för att så långt som möjligt vara delaktig i alla aktiviteter samt medverka till att brukaren har en bra livssituation.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en slutförd utbildning från omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller 1-årig personlig assistansutbildning. Sökande med annan utbildning eller erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kan bli aktuell för anställning. Du har goda kunskaper i svenska såväl skriftligt som muntligt. Arbetet ska präglas av ett pedagogiskt förhållningssätt för att stödja brukaren att, så långt det är möjligt, behålla sina färdigheter. Det är viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och kan agera professionellt. Vi ser även att du är social, lyhörd och drivande i aktiviteter med brukaren. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetet som personlig assistent ställer krav på god fysisk i form av styrka, kondition och rörlighet. Eftersom arbetet ställer krav på dokumentation är det önskvärt om du har god datavana. Vi ser gärna att du har B-körkort och tillgång till bil.
Mer om tjänsterna
Vill du jobba som personlig assistent med ett glatt gäng trevliga kollegor runt omkring dig? Vilken tur! Vi rekryterar nu en personlig assistent till en man med medfödd funktionsnedsättning boende i Öjebyn. Han delar bostad tillsammans med två andra som också har personlig assistans.
Vikariatet är på en sysselsättningsgrad om 85,01%, arbetstiden är förlagd på dag-, kväll- och helgpass.
Tillträde 2026-09-01.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-24.
För anställning som personlig assistent krävs utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
(polisen.se) samt begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" - uppvisas i obrutet kuvert https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitea.se%2Fjobbaisocialtjansten&data=05%7C02%7CTheres.Zingmark%40pitea.se%7C630576873677482b4f9708ddd0c9952c%7C00d9152ee7da4eddb1cf9b706245cc51%7C0%7C0%7C638896286407280087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9EFx69ErFmAguKjA9fvjYdGRHatm3cev8aiDeIpBdJY%3D&reserved=0
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Sandra Lundberg sandra.lundberg@pitea.se +46911696843 Jobbnummer
10021419