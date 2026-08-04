Utlastningschef Nordic Paper
Nordic Paper Bäckhammar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristinehamn Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristinehamn
2026-08-04
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Paper Bäckhammar AB i Kristinehamn
, Karlstad
, Säffle
, Arvika
, Eda
eller i hela Sverige
Vill du ta ett helhetsansvar för lager och utlastning i en verksamhet där tempo, struktur och förbättringsarbete går hand i hand? Vi söker nu en utlastningschef till Bäckhammar som trivs i en operativ roll nära verksamheten och som drivs av att utveckla både flöden och människor.
Om rollen
Som utlastningschef för Kraftpapper har du det övergripande ansvaret för lager och utlastning vid våra bruk i Bäckhammar och Åmotfors. Rollen är en del av marknadsorganisationen och du rapporterar till Supply Chain Manager.
Det här är en ledarroll där du förväntas vara närvarande i verksamheten, ta snabba beslut och aktivt driva förbättringar i det dagliga arbetet. Du har personalansvar och arbetar nära både interna funktioner och externa partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att boka transporter och säkerställa effektiva, kostnadsmedvetna flöden inom lager och transport. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Leda och utveckla utlastningsverksamheten samt ha personalansvar för teamet
Säkerställa hög effektivitet i lagerhantering och optimalt utnyttjande av lagerytor
Arbeta operativt med planering, prioritering och uppföljning av dagliga flöden
Ansvara för truckdrift, leverantörskontakter samt delta i upphandlingar av transporter och externa lager
Säkerställa att tullhantering, dokumentation och rutiner efterlevs
Hantera och följa upp reklamationer kopplade till lager och transporter
Driva utveckling av arbetssätt, systemstöd och interna processer
Samverka med kundservice, planering och övriga bruk för att säkra leveransprecision samt bidra till budgetarbetet inom utlastning
Delta aktivt i den dagliga verksamheten och stötta teamet vid behov, bland annat genom truckkörning och hantering av godsflöden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad med ett starkt eget driv och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av liknande roll inom logistik, lager eller supply chain
God kunskap om lager- och logistikflöden
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
God system- och datavana
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du är närvarande i ditt ledarskap, bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett naturligt fokus på kvalitet och service.
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder. Sedan hösten 2020 är vi noterade på Nasdaq Stockholm.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Placeringsort Bäckhammar. Resor till våra andra anläggningar kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag 30 augusti 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten, kontakta David Högström, david.hogstrom@nordic-paper.com
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166964-2130044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Nordic Paper Bäckhammars Bruk AB (visa karta
)
681 60 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
10021402