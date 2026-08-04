Nattreceptionist för Heltid i Kristianstad
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Kristianstad Visa alla receptionistjobb i Kristianstad
2026-08-04
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Energy Staffing & Advisement Sweden AB söker engagerade och professionella nattreceptionister för heltids uppdrag i Kristianstad.
Rollen innebär:
Ansvara för hotellets reception under nattetid
Ta emot och hjälpa gäster med hög servicekänsla
Hantera in- och utcheckningar
Säkerställa trygghet och ordning på hotellet under natten
Hantera bokningar, betalningar och administrativa uppgifter
Förbereda rapporter och överlämning till morgonpersonalen
Hantera eventuella situationer som uppstår under nattpasset på ett professionellt sätt
Har erfarenhet av frukostförberedelser
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellreception eller nattarbete inom hotell
Är trygg, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
Har ett professionellt bemötande mot gäster och kollegor
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har god systemvana (hotellsystem är meriterande)
Vi söker dig som förstår att nattreception handlar om mer än att bara bemanna receptionen – du är hotellets trygghet under natten och en viktig del av gästupplevelsen.
Är du en professionell nattreceptionist som vill utvecklas tillsammans med oss? Skicka in din ansökan idag till marc.rundquist@energystaffingsweden.com
märkt med nattreceptionist kristianstad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: marc.rundquist@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
Kristianstad (visa karta
)
290 30 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad Jobbnummer
10021417