Nattreceptionist för Heltid i Kristianstad

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Kristianstad
2026-08-04


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Energy Staffing & Advisement Sweden AB söker engagerade och professionella nattreceptionister för heltids uppdrag i Kristianstad.
Rollen innebär:
Ansvara för hotellets reception under nattetid

Ta emot och hjälpa gäster med hög servicekänsla

Hantera in- och utcheckningar

Säkerställa trygghet och ordning på hotellet under natten

Hantera bokningar, betalningar och administrativa uppgifter

Förbereda rapporter och överlämning till morgonpersonalen

Hantera eventuella situationer som uppstår under nattpasset på ett professionellt sätt

Har erfarenhet av frukostförberedelser

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellreception eller nattarbete inom hotell

Är trygg, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut

Har ett professionellt bemötande mot gäster och kollegor

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Har god systemvana (hotellsystem är meriterande)

Vi söker dig som förstår att nattreception handlar om mer än att bara bemanna receptionen – du är hotellets trygghet under natten och en viktig del av gästupplevelsen.
Är du en professionell nattreceptionist som vill utvecklas tillsammans med oss? Skicka in din ansökan idag till marc.rundquist@energystaffingsweden.com märkt med nattreceptionist kristianstad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: marc.rundquist@energystaffingsweden.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
Kristianstad (visa karta)
290 30  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Kristianstad

Jobbnummer
10021417

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