Är du en skicklig svetsare? Bli en del av Sveba Dahlen.
Nr.1 Personalpartner AB / Svetsarjobb / Borås Visa alla svetsarjobb i Borås
2026-08-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du en svetsare som känner stolthet över ett väl utfört arbete? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Sveba Dahlen är en ledande global tillverkare av bageriutrustning och är särskilt känd för sina ugnar och maskiner för degbearbetning. Företaget har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Fristad, Sverige, och har en stark närvaro i över 100 länder genom sina dotterbolag och distributörer.
Sveba Dahlen fokuserar på att erbjuda högkvalitativa, användarvänliga och energieffektiva lösningar som hjälper bagerier att uppnå de bästa bakresultaten. Företaget kombinerar tradition med modern teknik och strävar efter att vara den bästa partnern för professionella inom bakningsindustrin. Läs mer på sveba-dahlen.sePubliceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som svetsare på Sveba Dahlen blir du en del av produktionen där du arbetar med både svetsning och montering.
Rollen är varierande och passar dig som trivs med praktiskt arbete och gillar tekniska utmaningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av MIG- och TIG-svetsning, montering av komponenter samt isolering av ugnar. Här får du använda både din tekniska kompetens och ditt kvalitetstänk i ett arbete där du ser resultatet av det du skapar.
Arbetet är förlagt till dagtid, 07.00–16.00 måndag till torsdag och 07.00–14.45 på fredagar.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du har verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från industrin. Du har tidigare arbetat med svetsning och montering, är van vid att läsa tekniska ritningar och känner dig trygg i att arbeta självständigt med fokus på kvalitet.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar för ditt arbete. Du uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor mot gemensamma mål och bidrar med en positiv inställning i det dagliga arbetet. Eftersom arbetet är fysiskt aktivt ser vi gärna att du trivs med att använda kroppen i ditt arbete.
Vi ser även att du:
• Har erfarenhet av MIG- och/eller TIG-svetsning
• Kan läsa och tolka tekniska ritningar
• Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Har körkort och tillgång till bil
Vad vi erbjuder
Vi vet att skickliga svetsare har många valmöjligheter.
Ett bra jobb handlar om mer än arbetsuppgifterna. Det handlar om att trivas, känna stolthet över det man gör och arbeta tillsammans med kollegor som uppskattar din kompetens. Hos Sveba Dahlen blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och yrkesskicklighet står i fokus.
Hos Sveba Dahlen får du:
• Ett varierande arbete med både svetsning och montering
• En arbetsplats där samarbete, kvalitet och yrkesstolthet värdesätts
• Möjlighet att utveckla din kompetens och bredda dina arbetsuppgifter
• Dagtidsarbete där du slutar tidigare på fredagar, vilket ger dig mer tid över till familj, fritid och återhämtningOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveba Dahlen AB Kontakt
Robin Andersson robin@firstpersonal.se Jobbnummer
10021406