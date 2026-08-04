Junior Endpoint Management Specialist
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-08-04
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Windows 11 | Intune | MECM/SCCM | PowerShell | Modern Endpoint Management
Vill du kickstarta din karriär inom modern klienthantering?
Du har en utbildning inom IT eller har tagit dina första steg inom klienthantering, systemadministration eller IT-support och vill fortsätta utvecklas i en tekniskt avancerad miljö.
Hos FMTIS får du arbeta tillsammans med några av landets mest erfarna specialister inom endpoint management, klientplattformar och säker IT-infrastruktur.
Här får du möjlighet att utvecklas genom praktiskt arbete, mentorskap och kontinuerlig kompetensutveckling – samtidigt som du bidrar till ett samhällsviktigt uppdrag.
Hos oss behöver du inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du har ett stort teknikintresse, en vilja att lära dig och ambitionen att utvecklas.
Varför den här rollen?
Som Junior Endpoint Management Specialist blir du en del av teamet som utvecklar, förvaltar och vidareutvecklar Försvarsmaktens moderna klientplattformar.
Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och får successivt ta ett större ansvar i takt med att din kompetens utvecklas. Rollen ger dig möjlighet att bygga en långsiktig specialistkarriär inom endpoint management och modern klienthantering.
Varje dag bidrar du till att tusentals användare inom Försvarsmakten har tillgång till säkra, stabila och moderna klientlösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Junior Endpoint Management Specialist kommer du bland annat att:
Arbeta med Windows 11 och moderna klientplattformar
Delta i utveckling och förvaltning av Microsoft Intune och MECM/SCCM
Medverka i applikationsdistribution och klienthantering
Utveckla grundläggande automationslösningar med PowerShell
Bidra till felsökning, tester och förbättringsarbete
Samarbeta med erfarna specialister inom endpoint management och IT-infrastruktur
Successivt bygga upp din specialistkompetens inom modern klienthanteringPubliceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Det här tar du med dig in i rollen
Vi tror att du har ett stort teknikintresse och vill utvecklas inom endpoint management och moderna klientplattformar. Du tycker om att lära dig nya tekniker och motiveras av att arbeta i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande kompetens
Grundläggande kunskaper inom Windows-operativsystem och klienthantering
Intresse för automation, skript och moderna IT-plattformar
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från praktik, traineeprogram, IT-support, drift eller systemadministration är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att utvecklas tillsammans med andra. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt arbete och uppskattar att lösa tekniska problem på ett metodiskt sätt.
Du delar gärna med dig av dina idéer, samarbetar väl med andra och har en vilja att utvecklas både tekniskt och personligt. Vi tror också att du drivs av att lära dig nya tekniker och att bidra till teamets gemensamma framgång.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Microsoft Intune eller MECM/SCCM
PowerShell eller annan skriptning
Windows Enterprise
Microsoft Azure Fundamentals
Microsoft Endpoint Administrator Associate
IT-support, systemadministration eller klienthantering
Vi erbjuder
Hos FMTIS får du möjlighet att påbörja en långsiktig specialistkarriär i en av Sveriges mest avancerade och säkerhetskritiska IT-miljöer. Du blir en del av ett team där lärande, kunskapsdelning och samarbete står i centrum.
Hos oss får du:
En strukturerad introduktion och stöd från erfarna kollegor
Mentorskap och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet att certifiera dig inom Microsofts moderna klientplattformar
Arbeta med modern teknik som används i hela Försvarsmakten
Utvecklas i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad
Om FMTIS
Försvarsmakten befinner sig i en historisk utvecklingsfas där modern och robust IT är en avgörande förutsättning för verksamhetens framgång. Som en del av FMTIS bidrar du till att utveckla och säkerställa de klientplattformar som används inom hela Försvarsmakten.
Här kombineras modern teknik med ett uppdrag som gör verklig skillnad – varje dag. Övrig information
Placeringsort: Enköping
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-08
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Sjö
Rekryteringsansvarig Talanganskaffningcenter FMTISlena.sjo@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10021414