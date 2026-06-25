Vikariat på Östraby skola
Hörby kommun / Grundskollärarjobb / Hörby Visa alla grundskollärarjobb i Hörby
2026-06-25
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Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Är du en engagerad och flexibel pedagog som brinner för att utveckla verksamheten för våra yngsta elever? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker en pedagog med grundlärarexamen, inriktning F-3.
Tjänsten innebär ett vikariat på 1 år där du jobbar 85 % i lågstadiet och 15 % riktat till vårt fritidshem. Finns möjligheter till en förlängning av tjänsten.
Du förväntas ta ansvar för planeringen av verksamheten, det systematiska kvalitetsarbetet och utvärdering.
Vi har ett nära samarbete mellan alla arbetslag på skolan, där vi tillsammans strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Du har en grundlärarexamen med inriktning F-3.
Din personliga lämplighet har stor betydelse.
Som lärare är du flexibel och ser möjligheterna i verksamheten, alltid med barnens bästa i fokus. Du är lösningsorienterad och anpassar dig efter situationen för att skapa en optimal lärmiljö.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-06-11 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "94/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Lärare
Lisa Erman lisa.erman@horby.se Jobbnummer
9979489