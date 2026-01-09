Vikariat natt Servicebostaden
2026-01-09
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Du jobbar ensam på natten mot en boende som har en intellektuell funktionsnedsättning och en demenssjukdom. Den boende bor i en lägenhet som ligger i samma hus som Servicebostadens bas lägenhet ligger i.
Du jobbar med att stötta och vara närvarande hos den boende när hen har svårt att komma till ro på natten.
När den boende sover är det täta till syner, finns även larm, då behöver du inte vara i lägenheten, det finns också ett larm.
På natten kan det vid vissa tillfällen vara någon annan boende som ringer och vill ha lite stöd muntligt.
Dom nätter det är lugnt kan det finnas lite enklare städ i bas lägenheten som kan behöva utföras. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298089". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
Enhetschef Servicebostaden LSS, funktionsstöd
Katarina Johansson katarina.johansson@kinda.se 049419381 Jobbnummer
9674804