Vikariat Kundtjänstmedarbetare 50%
Samtrans Omsorgsresor AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-07-06
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Vill du bidra till ett inkluderande samhälle där alla människors rätt till delaktighet möjliggörs? Drivs du dessutom av att ge god service och värderar kundens upplevelse? Då tror vi att du kommer att trivas som Kundtjänstmedarbetare hos oss! På Samtrans erbjuds du ett meningsfullt arbete i en verksamhet som värnar om respekt, omtanke och eget ansvar.
Om jobbet
Som kundtjänstmedarbetare hos Samtrans kommer du att tillhöra ett stort team som brinner för service. Tillsammans med dina 40 kollegor är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för den första och största kontakten med våra kunder. Du kommer att arbeta med att besvara inkommande telefonsamtal och mail rörande beställningar av resor samt hantera reklamationer från våra kunder. I din roll som kundtjänstmedarbetare får du möjlighet att bidra till utvecklingen av vår kundtjänst. Inom kundtjänsten arbetar vi mot uppsatta mål tillsammans med individanpassad coachning för att stödja var och en i arbetet.
Nu söker vi dig som vill arbeta deltid om 50% med varierande arbetestider mellan 06.30-19.00 inklusive helger.
Tjänsten är en vikariat på sex månader med start september. Det finns god chans till förlängning. Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse för att underlätta i människors vardag. Du har en avslutad gymnasieutbildning, god datorvana och förmåga att kunna arbeta i flera system samtidigt. För att trivas i rollen är det viktigt med en god samarbetsförmåga samt ett professionellt och förtroendeingivande bemötande. Du motiveras av att ta eget ansvar och att arbeta resultatfokuserat. Slutligen tror vi att du är stabil och kan hantera ett periodvis högt tempo. Tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst eller administration är önskvärt men inget krav.
Vi erbjuder dig
Hos Samtrans erbjuds du ett meningsfullt arbete i en verksamhet som värnar om respekt, omtanke och eget ansvar. För oss är det viktigt att vara en inkluderande arbetsgivare och vi ser mångfald som en styrka. På vårt kontor i Västra skogen, Solna, möts du av ett stort engagemang och entreprenörskap. Här är det kort väg till beslut och det finns ett stort utrymme för dig som vill lyfta idéer och initiativ. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och vi firar gärna våra framgångar!
Förutom möjligheten att arbeta med ett betydelsefullt uppdrag, erbjuder vi våra medarbetare en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension samt friskvårdsbidrag och personalrabatter via förmånsportal.
Vi arbetar aktivt med interna utvecklingsmöjligheter där många medarbetare börjar inom kundtjänsten för att sedan gå vidare till andra tjänster i verksamheten.
Det här är Samtrans
Samtrans är en del av Nobina Care som ingår i Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans ca 1,7 miljoner personresor, framför allt på uppdrag av kommuner och regioner. Genom varumärkena Göteborgs Buss, Telepass och Samtrans finns Nobina Care representerade i bland annat Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Nobina Care har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Samtrans och Nobina Care varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta teamledare Madeleine Yudego. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl utan endast via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samtrans Omsorgsresor AB
(org.nr 556291-1965)
171 73 HUVUDSTA Arbetsplats
Samtrans Kontakt
Teamledare
Madeleine Yudego madeleine.yudego@samtrans.se Jobbnummer
9993583