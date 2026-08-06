Måltidsbiträde till måltidsservice i Sundbybergs stad
Sundbybergs kommun / Restaurangbiträdesjobb / Sundbyberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sundbyberg
2026-08-06
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
En spännande tjänst finns nu tillgänglig i Sundbybergs stads måltidsservice som måltidsbiträde.
Du har ett öga för detaljer. Och är full av idéer. Precis som vi.
Här på Måltidsservice
Vår devis är att bidra till en bättre värld genom hållbara måltider.
Måltidsservice behöver förstärka sin personalpool med måltidsbiträden.
Måltidsservice tillagar och serverar cirka 7 000 måltider varje dag till förskolor, grundskolor, gymnasium, äldreomsorg, hemtjänst, dagliga verksamheter. Vi ansvarar även för caféverksamheten i stadshuset där vi serverar frukost och lunch till stadens medarbetare och besökare. Utöver den dagliga verksamheten hanterar vi cateringbeställningar och arrangerar bland annat stadens uppskattade julbord för medarbetare.
Vi strävar alltid efter att välja de bästa råvarorna och skapar måltider som är näringsriktiga, goda, hållbara, trivsamma, integrerade och säkra. Vårt arbete utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell och stadens policy för måltider. Genom ett aktivt arbete med egenkontroll säkerställer vi att vi följer livsmedelslagstiftningen och arbetar systematiskt med kvalitet och säkerhet. Vi arbetar också kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan genom att öka andelen vegetabilier och minska användningen livsmedel med stor klimatpåverkan i enlighet med nationella rekommendationer.
I vår personalpool finns fyra kockar och fyra måltidsbiträden som ersätter våra medarbetare i köken vid de tillfällen någon är frånvarande. Nu behöver vi förstärka teamet med fler måltidsbiträden.
Som måltidsbiträde hos oss arbetar du tillsammans med kockar och andra måltidsbiträden i något av våra kök. Du bidrar till att våra måltider håller hög kvalitet och att köket fungerar väl genom ett nära samarbete med dina kollegor. I uppdraget ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett storkök, såsom salladsberedning, varumottagning och uppackning av varor, beställningar, egenkontroll, disk samt städning och rengöring. Du kan även hjälpa kockarna med enklare matlagning och andra arbetsuppgifter i köket.
Du har ett baskök som är din ordinarie arbetsplats. Vid behov ersätter du en kollega vid frånvaro och får då besked samma morgon eller dagen innan. Du kan vara placerad i samma kök under en eller flera dagar, beroende på verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Du blir en del av en stor måltidsorganisation där vi delar kunskap, idéer och erfarenheter. Vi erbjuder kontinuerliga utbildningar inom bland annat:
specialkost
egenkontroll och livsmedelssäkerhet
livsmedelshygien
matsvinn
kostdataprogram
innovativ matlagning
köksekonomi
Genom detta skapar vi förutsättningar för personlig utveckling och möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom restaurang, storkök eller storhushåll, alternativt annan likvärdig utbildning i kombination med flera års arbetslivserfarenhet från restaurang- eller storhushåll. Du har god datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i digitala system. I tjänsten använder vi bland annat system för egenkontroll och svinnmätning, och du behöver kunna ta del av information och instruktioner som kommuniceras via e-post och Teams.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett positivt arbetsklimat. För dig är ordning och reda en självklar del av arbetet. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Du har ett professionellt bemötande mot både kollegor och våra måltidsgäster. För dig är måltidsgästen alltid i centrum. Du trivs i ett högt tempo, gillar variation och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi värdesätter särskilt att du är lojal, hjälpsam, proaktiv, lyhörd och ödmjuk. Du ser möjligheter, bidrar till ett positivt arbetsklimat och vill vara med och skapa en trivsam miljö där både medarbetare och måltidsgäster trivs.
Ett roligt, utvecklande och inspirerande arbete väntar på dig!
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är dagtid måndag - fredag, 7.00–15.30 med 30 minuters lunchrast. Lön enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Intervjuer sker löpande.
Ansök senast den 13 september.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
Östra Madenvägen 4 (visa karta
)
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Områdeschef
Jenny Ahlberg jenny.ahlberg@sundbyberg.se Jobbnummer
10023758