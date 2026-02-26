Vikariat inom hemtjänsten
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vimmerby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vimmerby
2026-02-26
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Bemanningsenheten i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vi söker flera vikarierande medarbetare inom olika hemtjänst områden i Vimmerby kommun under perioden 260401-260831
Vimmerby kommun har 9st enheter hemtjänst 6st av de områdena utgår från Vimmerby och 3st ytterområden Frödinge, Tuna, Södra Vi. Som personal inom hemtjänsten arbetar du med att underlätta det dagligalivet för de brukare och ge dem god omvårdnad i deras egna hem.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ha en central roll i brukarnas liv, och dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på varje individs behov.
Exempel på vad du kan förvänta dig att arbeta med:
* Personlig omvårdnad - hjälpa till med personlig hygien samt på- och avklädning.
* Socialt stöd och samtal - ge sällskap, skapa trygghet och ge brukarna känslan av att inte vara ensamma.
* Tillsyn och hjälp vid behov - vara ett stöd i att hantera olika situationer, exempelvis vid förflyttningar.
* Praktiska uppgifter - hjälpa till med inköp, måltider och annat som kan underlätta brukarens vardag.
* Dokumentation - noggrant dokumentera det stöd och den omsorg du ger, i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplaner i vårat system Lifecare.
* Trygghetslarm snabbt bemöta akuta behov hos brukare som larmat.
* Hälso- och sjukvård - utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av ansvarig sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Fyllt 18 år
* Körkort B
* Utbildning inom Omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning är mediterande.
* Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Som person är du ansvarstagande och flexibel, du har ett serviceinriktat sätt och en positiv inställning med ett gott och respektfullt bemötande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver dokumentation och därför måste du ha datorvana samt måste god kunskap svenska språket i tal och skrift.
Arbetstid varierar mellan dag/kväll/helg eller enbart helg. Under vikariatet har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja längre ledigheter.
Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis samt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Handläggningstiden är cirka två veckor, beställ därför utdraget i god tid via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gör så här:
Klicka på "Till etjänst för registerutdrag"
Logga in med BankID
Välj "Arbeta med barn med funktionsnedsättning" i listan
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsrekryterare
Emma Wärnelius emma.warnelius@vimmerby.se 010-3569872 Jobbnummer
9765119