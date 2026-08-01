Vikariat Guldstadens kvinnojour
Guldstadens Kvinnojour / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2026-08-01
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Är du en person som vill göra skillnad i andras liv, drivs av allas lika värde och delar vår vision om ett jämställt samhälle fritt från våld?
Dessa frågor brinner vi också för och vi söker nu en vikarie under föräldraledighet till Guldstadens Kvinnojour.Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Guldstadens Kvinnojour är en ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vårt främsta mål är att stödja kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Genom vårt jourarbete strävar vi efter att stärka och stötta tjejer och kvinnor i samhället, både genom direkta stödinsatser och förebyggande arbete mot våld. Vi driver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.Arbetsuppgifter
Som jourkvinna hos oss kommer du att spela en central roll i att ge stöd och rådgivning till kvinnor och barn som bor eller söker stöd hos Kvinnojouren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Ge stöd och rådgivning vid personliga möten och via telefon.
• Hjälpa till med praktiska frågor och samordna kontakter med olika myndigheter.
• Stötta i möten med polis, socialtjänst och vid eventuella rättegångar.
• Arbeta för att de som söker stöd via jouren får den trygghet och hjälp de behöver.
Din bakgrund/ Dina egenskaper
Vi ser att du som söker denna roll har en socionomutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Som person är du empatisk och lyhörd och har förmågan att möta våldsutsatta som söker stöd. Du är en trygg person med förmåga att hantera känsliga situationer med ett professionellt förhållningssätt och en hög diskretion samt en god förmåga att arbeta självständigt och i team.
Meriterande är om du har:
• Tidigare erfarenhet av socialt arbete med stöd av socialtjänstlagen (SoL)
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
• Erfarenhet av arbete i journalsystem
Information/kontakt
Arbetstid är varierande och förlagd måndag – fredag mellan 07:00 och 19:00 och beredskapsarbete förekommer. Guldstadens Kvinnojour har kollektivavtal och ersättningar utgår enligt avtal. För att kunna arbeta hos Guldstadens Kvinnojour krävs utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister för arbete med barn på HVB-hem före anställning.
Vikariatet är tidsbegränsat för föräldraledig medarbetare och upphör när hen är åter i tjänst. Tillträde senhösten 2026, enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse med hänsyn till utbildning, erfarenhet och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: forestandare@guldstadenskvinnojour.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan vikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guldstadens Kvinnojour Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Guldstadens Kvinnojour Jobbnummer
10017632