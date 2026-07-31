Solfilmsmontör till etablerat solskyddsföretag i Göteborg
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2026-07-31
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Shark Bemanning söker en montör till ett etablerat solskyddsföretag i Göteborgsområdet. Bolaget monterar solfilm, säkerhetsfilm och andra skyddslösningar för glas åt företag och privatpersoner, och behöver bli fler.
Rollen
Du monterar film på glas ute hos kund: solfilm på kontor och butiker, säkerhetsfilm på fastigheter, frost- och insynsskydd. Varje jobb är sitt eget. Olika glas, olika miljöer, olika kunder. Du mäter, skär, tvättar och lägger film utan bubblor och skarvar som syns, och du gör det med kunden i rummet bredvid. Hantverket sitter i händerna och tålamodet.
Du jobbar tätt ihop med en montör med många år i branschen. Kan du solfilm sedan tidigare så är det väldigt meriterande. Kommer du från foliering, dekor, wrapping eller tapetsering lär du dig glasjobbet snabbt. Tekniken är närbesläktad, och den som redan kan få ett material att ligga perfekt mot en yta har den svåraste delen med sig.
Du har
B-körkort
Vana att jobba med folie, film, tapet eller annat hantverk som kräver precision
Öga för detaljer och tålamod att göra om tills det blir rätt
Lätt för kundkontakt, du representerar bolaget ute hos kund varje dag
Svenska i tal och skrift
Meriterande, men inte krav
Erfarenhet av solfilm eller fönsterfilm
Bakgrund från bilfoliering, wrapping, PPF, lackskydd
Tapetserare, både möbeltapetsering och tapetsering inom måleri
Skylt- och dekormontering
Glasmästeri eller fönsterputsPubliceringsdatum2026-07-31Anställningsvillkor
Heltid, dagtid
Hyrrekrytering: du anställs via Shark Bemanning med målet att gå över till anställning direkt hos kundföretaget
Plats: Göteborg med omnejd. Bor du i Kungälv, Alingsås, Trollhättan, Borås eller däromkring funkar det fint, jobben ligger utspridda i regionen
Tillträde: så snart rätt person finns
Det här är ett jobb för dig som vill ha ett hantverk där skillnaden mellan bra och dåligt syns direkt i glaset, och där en skicklig montör alltid har jobb.
Ansök med CV och några rader om vad du jobbat med. Har du bilder på jobb du gjort, folie eller tapet, skicka gärna med. Urval och intervjuer sker löpande. Rekryteringen sker via Shark Bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8157700-2126511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10017602