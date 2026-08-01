Bli Bris nästa regionombud!
Bris - Barnens Rätt i Samhället / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-08-01
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Som regionombud får du en nyckelroll i att göra skillnad för barn – på riktigt. Du är Bris röst och kraft lokalt och regionalt, och arbetar för att fler barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Tjänsten är en del av Regionavdelningen med kollegor i Luleå, Umeå, Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Du kommer att driva och utveckla Bris verksamhet i region syd med utgångspunkt från vårt kontor i Malmö.
Om rollen
I rollen blir du en central aktör i att:
Stärka engagemanget för barns rättigheter och sprida kunskap om Bris arbete.
Rekrytera, samordna och inspirera volontärer som vill bidra till ett bättre samhälle för barn.
Planera och genomföra nätverksträffar och utåtriktade aktiviteter som gör Bris närvaro stark i regionen.
Bygga strategiska samarbeten med tjänstepersoner, civilsamhället och politiken för att påverka och utveckla samhället i en riktning där barns rättigheter står i centrum.
Föreläsa och utbilda yrkesverksamma vuxna för att stärka barnrättsperspektivet i deras arbete.
Du kommer också att ha en viktig roll i den strategiska utvecklingen av Bris regionala samverkan, inklusive finansiering genom ansökningar och återrapportering till kommuner, regioner, stiftelser och andra finansiärer. Arbetet innebär även att driva och utveckla samverkansavtal i linje med Bris övergripande strategi.
Vem är du:
Rollen är utåtriktad vilket kräver att du är relationskapande, kommunikativ och har lätt att samarbeta med människor. Du är en erfaren nätverkare som vet hur man fångar människors uppmärksamhet och framför ett budskap. Rollen är självständig vilket ställer krav på att du har ett starkt driv och prioriteringsförmåga. Ditt arbete kommer genomföras och följas upp utifrån verksamhetsplan, nyckeltal och individuella mål. Du har löpande avstämningar och rapporterar till regionchef. För att lyckas behöver du vara flexibel och känna dig bekväm med att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov.
Kvalifikationskrav:
Du har en universitetsexamen om minst 180 högskolepoäng, inom exempelvis statsvetenskap, mänskliga rättigheter, beteendevetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har kunskap och erfarenhet av hur man navigerar i en medlemsorganisation samt entusiasmerar och utvecklar ideella krafter.
Goda tal och skrift färdigheter i svenska och engelska.
B- körkort är ett krav.
Meriterande:
Erfarenhet av att söka finansiering från kommun/region/stiftelser eller liknande aktörer samt erfarenhet av att arbeta med olika samverkansavtal.
Projekt och/eller processledarerfarenhet.
Bra att veta om tjänsten:
Tjänsten är heltid.
Du kommer ha målstyrd arbetstid.
Det är en bred roll där du arbetar mobilt och behöver vara flexibel då tjänsten innebär resor i hela regionen samt visst kvälls-och helgarbete.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Vi arbetar med anonymiserad rekryteringsprocess – icke relevanta uppgifter (så som namn, ålder och kön) anonymiseras automatiskt i vårt system.
Bris är en barnrättsorganisation därav begär vi utdrag från belastningsregistret.
Bris har kollektivavtal med Fremia - Akademikerförbundet och Unionen. Fackliga representanter är Akademikerförbundet Luisa, luisa.torres.morales@bris.se
och Unionen Delaram, delaram.wall@bris.se
.
Sista dag att ansöka är 21:a augusti. Men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittar rätt kandidat.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du HR på bris_hr@bris.se
. Vid frågor om tjänsten och dess innehåll kontaktar du regionchef Adiam Tesfamikael på adiam.tesfamikael@bris.se
Vi erbjuder dig:
Hos oss arbetar du i en organisation med starkt syfte och engagerade kollegor. Vi satsar på din hälsa och utveckling genom 4 000 kr i friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och kontinuerlig kompetensutveckling i våra kärnfrågor genom föreläsningar och kunskapsdelning. Du får även njuta av gemensam frukost varje vecka och flexibilitet genom valfria helgdagar. Läsa mer om Bris som arbetsgivare samt om vår rekryteringsprocess på https://jobs.bris.se/pages/jobba-hos-oss.
Om Bris:
Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, stärka samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda, för att skapa bättre samhällen för barn. Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Läs gärna mer om oss på www.bris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bris - Barnens Rätt I Samhället
, https://jobs.bris.se/
Storgatan 22 A (visa karta
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211 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bris Jobbnummer
10017636