Orderkoordinator / Kundservice
Only Design i Bara AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-07-31
, Burlöv
, Lomma
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Orderkoordinator / Kundservice (100%)
Vill du bli spindeln i nätet hos Only Design?
Only Design AB söker nu en engagerad Orderkoordinator/Kundservicemedarbetare till vårt kontor i Malmö.
Hos oss blir du en viktig del av ett litet och sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik. Vi arbetar med B2B-försäljning och representerar flera välkända varumärken inom profil- och promotionsprodukter. Du får en varierande tjänst med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som Orderkoordinator/Kundservicemedarbetare ansvarar du för att ge våra kunder en professionell och personlig service genom hela orderprocessen.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Ta emot inkommande order via telefon och e-post.
Registrera och administrera beställningar.
Lägga beställningar hos våra leverantörer.
Följa upp order och leveranser tills kunden har fått sin beställning.
Ha daglig kontakt med kunder och leverantörer.
Hjälpa till med övriga arbetsuppgifter som förekommer i ett mindre företag.
Du följer varje order hela vägen – från kundens första kontakt till levererad produkt.
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har B-körkort.
Har god datorvana och kan arbeta i Microsoft Excel och Word.
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad.
Är positiv, serviceinriktad och hjälpsam.
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Tycker om att ta ansvar och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Tidigare erfarenhet av orderhantering eller kundservice är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar även dig som nyligen tagit studenten och vill utvecklas i arbetslivet. För oss är rätt inställning, engagemang och viljan att lära sig minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder
En heltidstjänst (100 %).
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
Arbete med flera välkända varumärken inom profil- och promotionsbranschen.
Om Only Design
Only Design AB arbetar med B2B-försäljning av profil- och promotionsprodukter och representerar flera välkända varumärken på den svenska marknaden. Vi hjälper företag att stärka sina varumärken genom kvalitetsprodukter och personlig service. Som ett mindre företag värdesätter vi samarbete, engagemang och ett nära förhållande till både kunder och leverantörer.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post - linda@onlydesign.se
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: linda@onlydesign.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Orderkoordinator / Kundservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Only Design i Bara AB
(org.nr 559016-5550) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD/Ägare
Linda W Lindkvist linda@onlydesign.se Jobbnummer
10017600